Ripple, qui s’apprête à lancer Liquidity Hub, poursuit sa bataille avec la SEC

Malgré son procès en cours avec la Securities and Exchange Commission, Ripple continue d’étendre ses offres dans l’espace crypto. La société a annoncé le lancement d’un centre de liquidité destiné aux institutions financières souhaitant proposer des services de crypto trading.

La nouvelle offre de produits favorisera l’adoption d’actifs cryptographiques et permettra aux acteurs du secteur des services financiers d’accéder aux cryptomonnaies au nom de leurs clients.

Ripple lance un centre de liquidité

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le billet de blog de Ripple indique que ce nouveau produit sera connu sous le nom de « Ripple Liquidity Hub ». Le produit permettra aux entreprises clientes d’accéder aux actifs cryptographiques de divers teneurs de marché, plates-formes d’échange et bureaux de négociation OTC.

D’après l’article du blog,

Ripple Liquidity Hub résoudra de manière unique les problèmes spécifiques des entreprises clientes, en évitant les intégrations longues et gourmandes en ressources grâce à une API rationalisée et, contrairement à la plupart des autres offres, en éliminant les exigences de préfinancement pour libérer du capital du travail.

L’annonce indiquait qu’initialement, Liquidity Hub ne prendrait en charge que six des crypto-monnaies les plus populaires. Ceux-ci incluent Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Bitcoin Cash (BCH / USD), Litecoin (LTC / USD), Ethereum Classic (ETC / USD) et Ripple (XRP / USD).

Le Liquidity Hub de Ripple sera lancé l’année prochaine

Le PDG de RippleNet, Asheesh Birla, a noté que ce produit permettrait aux clients de la plate-forme d’accéder à un « guichet unique » pour acheter, vendre et détenir des actifs cryptographiques. Birla a déclaré que l’équipe travaillait déjà sur l’infrastructure de ce produit. Cependant, il était encore au stade de la prévisualisation et sortira en 2022.

L’une des entreprises qui s’est déjà associée à ce service est Coinme. Coinme est un fournisseur de guichets automatiques Bitcoin sous licence aux États-Unis et a installé des milliers de ces machines dans le pays.

Malgré ces développements, la bataille judiciaire de Ripple avec la SEC se poursuit toujours. En décembre dernier, la SEC a inculpé Ripple et ses dirigeants dans une vente de 1,3 milliard de dollars de titres non enregistrés. Selon la SEC, XRP était une sécurité et non un jeton.

Ripple et la SEC n’ont pas encore résolu cette affaire, et les deux continuent de déposer des requêtes pour arguments concernant l’affaire.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent