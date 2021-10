Ripple réalise un investissement conjoint de 44 millions de dollars dans l’énergie solaire avec Nelnet pour compenser les émissions de carbone de l’industrie de la cryptographie ⋆ ZyCrypto

Publicité





La société de paiement basée sur la blockchain Ripple a annoncé un partenariat éco-centré avec Lincoln, fournisseur de services financiers basé au Nebraska, Nelnet.

Ripple, étant l’investisseur majoritaire dans la collaboration, investira conjointement 44 millions de dollars dans l’une des divisions d’investissement dans l’énergie propre de Nelnet afin de financer des projets d’énergie solaire à travers les États-Unis pour soutenir la transition vers un avenir plus durable sur le plan énergétique.

Selon l’annonce, les projets d’énergie solaire financés par Ripple devraient compenser plus de 1,5 million de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone d’ici 35 ans, soit la même quantité d’émissions de CO2 résultant de la consommation de 154 millions de gallons d’essence.

Commentant le dernier développement, Ken Weber, responsable de l’impact social chez Ripple, a déclaré dans le communiqué de presse :

« Garantir un avenir énergétique propre est une priorité majeure dans tous les secteurs, non seulement pour stimuler la croissance économique future, mais aussi pour assurer un monde plus durable. Alors que l’adoption des crypto-monnaies et de la blockchain continue de croître, il est évident que la technologie soutiendra nos futurs systèmes financiers. »

Weber a en outre déclaré que Ripple était impatient de travailler avec Nelnet dans sa tentative de réduire l’empreinte carbone des services financiers à travers le monde et d’atteindre finalement l’objectif de l’industrie de la cryptographie à empreinte carbone négative.

L’empreinte carbone du secteur de la cryptographie est une préoccupation persistante. Une grande partie du débat entourant Bitcoin s’est récemment concentrée sur l’impact écologique de son processus d’exploitation minière énergivore. Une intense répression de la cryptographie en Chine et l’annonce d’Elon Musk selon laquelle Tesla suspendrait temporairement les paiements en bitcoins ont déclenché des inquiétudes environnementales en mai. Comme nous nous en souvenons tous, la confluence de ces deux événements majeurs a fait chuter Bitcoin.

Ripple est devenue l’une des entreprises ayant un fort engagement interne en matière de climat. La société basée à San Francisco est membre du Crypto Climate Accord qui vise à faire fonctionner toutes les blockchains à 100% d’énergie renouvelable d’ici 2025 et à faire passer l’industrie de la cryptographie à zéro carbone net d’ici 2040.

L’année dernière, Ripple a signé un accord avec XRP Ledger Foundation, Energy Web et le Rocky Mountain Institute pour décarboner les blockchains publiques, à commencer par le XRP Ledger.

