Ripple récupère le 1 $. Où va XRP ?

Alors que Bitcoin approche de 57k, l’ensemble du marché de la cryptographie est entraîné à la hausse. Ripple (XRP) ne manque pas le sentiment haussier et a déjà réussi à surmonter la barrière psychologique du 1 $.

Au moment d’écrire ces lignes, le XRP se négocie à 1,10 $, accumulant une perte de 5,33 %, tout en maintenant un gain de 1,76 % au cours des 7 derniers jours.

Le positivisme sur le marché de cette crypto-monnaie n’est pas aussi important que dans d’autres, cependant, elle reste un leader du marché grâce à sa capitalisation de 51 000 millions de dollars, elle pourrait donc continuer à bénéficier du déroulement d’un nouveau rallye haussier général. .

De plus, de bonnes nouvelles concernant le projet Ripple pourraient renforcer les prix dans un proche avenir.

Cette nouvelle comprend le lancement d’un fonds de 250 millions de dollars pour le développement de NTF basés sur la chaîne XRP Ledger (annonce assez haussière), un partenariat avec Nelnet pour promouvoir des projets solaires et une collaboration avec le Qatar National Bank Group pour fournir un meilleur système de paiement à la frontière au Qatar.

Analyse technique Ripple après avoir récupéré le 1 $

Sur le graphique en bougies journalier, nous voyons que le prix du XRP est englouti dans une tendance haussière, grâce à des bas et des hauts de plus en plus élevés.

Aujourd’hui, Ripple effectue un retrait, qui semble avoir trouvé un support au prix de 1 $.

Maintenant, un nouvel élan haussier à court terme est le plus susceptible de commencer ensuite. Pour le confirmer, la résistance des prix à 1,16$ doit être cassée, ce qui débloquerait le terrain à 1,38$.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous notons également que les taureaux sont la force dominante. Ici, un support à 0,94 $ était le plus bas avant que Ripple ne récupère le prix de 1 $.

Il y a maintenant une chance qu’un nouvel élan à moyen terme se prépare, ce qui pourrait pousser le XRP vers un nouveau sommet annuel de plus de 2,00 $.

Pour le moment, il n’est pas confirmé qu’une nouvelle impulsion avec une telle force ait commencé. Pour ce faire, la résistance à 1,32$ doit être cassée.

Sinon, si le support à 0,94 $ est perdu, alors nous pourrions voir la vente à 0,69 $. Pour l’instant, c’est un scénario improbable.

Ripple récupère le prix psychologique à 1 $. Source du graphique : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

