Ripple rejoint la Digital Pound Foundation axée sur la promotion du développement de CBDC au Royaume-Uni ZyCrypto

Ripple est sur le point de jouer un rôle énorme dans la numérisation de la monnaie du Royaume-Uni. La startup fintech basée à San Francisco a conclu un accord avec une organisation à but non lucratif travaillant au développement et à la mise en œuvre d’un Digital Pound, la Digital Pound Foundation.

Ripple est désormais membre de la Digital Pound Foundation

Par une annonce du 14 octobre, Ripple a rejoint la Digital Pound Foundation en tant que membre fondateur. Cette décision signale l’engagement de Ripple envers les engagements de la banque centrale en se concentrant sur le soutien des projets CBDC. La société blockchain est d’avis que le Royaume-Uni a ouvert la voie au renforcement de l’innovation dans l’industrie de la cryptographie et que la création d’un Digital Pound est le résultat judicieux de ce travail.

Susan Friedman, responsable des politiques de Ripple, représentera la société au conseil d’administration de la Digital Pound Foundation. Friedman a commenté que le Royaume-Uni poursuivait son objectif d’atteindre un système financier plus inclusif via le partenariat Ripple-Digital Pound Foundation.

« Nous sommes ravis de soutenir la conception et la mise en œuvre d’un livre numérique en partenariat avec la Digital Pound Foundation. La Fondation contribuera à faire avancer l’objectif du Royaume-Uni de construire un système financier plus inclusif et durable.

Les CBDC sont des versions numériques de la monnaie fiduciaire émise par les banques centrales sur la blockchain, tout comme le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, mais ne sont ouvertes qu’aux membres sélectionnés. À l’heure actuelle, environ 80% des banques centrales du monde entier se penchent déjà sur les CBDC, a déclaré Ripple dans son communiqué. Alors que la Chine a travaillé de manière isolée pour créer sa CBDC, la Digital Pound Foundation rassemble un groupe diversifié d’acteurs pour aider le Royaume-Uni à «maintenir sa place dans le paysage numérique mondial émergent».

Blockchain privé de Ripple pour les devises numériques de la banque centrale

Notamment, Ripple s’est efforcé d’aider les banques centrales à atteindre leurs objectifs CBDC. En mars de cette année, Ripple a dévoilé une solution, le CBDC Private Ledger, visant à fournir aux banques centrales un moyen sûr et flexible d’émettre des devises numériques. Cette solution est basée sur la même technologie blockchain que le XRP Ledger (XRPL) et elle utilise également d’autres technologies Ripple comme RippleNet et le protocole Interledger (ILP).

En mai 2020, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et trois autres représentants de la société auraient eu une réunion à huis clos avec la banque centrale du Brésil – Banco Central – pour discuter de « questions institutionnelles ».

Plus récemment, Ripple a annoncé une collaboration avec la banque centrale du Bhoutan, la Royal Monetary Authority (RMA). La RMA utilisera la solution CBDC de Ripple pour tester une version numérique de sa monnaie nationale par phases. La banque centrale espère augmenter les envois de fonds internationaux et accroître les efforts d’inclusion financière du pays de 85 % d’ici 2023.

De plus, étant donné que le Bhoutan est le seul pays au monde à émission de carbone négative, la solution CBDC écologique de Ripple est entièrement conforme aux principes du pays de montagne.