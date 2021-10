Ondulation (XRP)

Ripple rejoint la Digital Pound Foundation pour aider au développement d’une CBDC au Royaume-Uni

Cette semaine, Ripple a rejoint la Digital Pound Foundation, une fondation à but non lucratif chargée de développer et de mettre en œuvre une livre numérique au Royaume-Uni. Susan Friedman, responsable des politiques, représente Ripple en tant que fondation au conseil d’administration. Ripple aidera la fondation en engageant les banques centrales au niveau mondial sur les aspects techniques et les problèmes politiques liés aux monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

La ferme conviction de Ripple que le Royaume-Uni a été à l’avant-garde lorsqu’il s’agit d’inspirer une innovation et une croissance responsables dans le domaine des crypto-actifs et de développer une livre numérique est le résultat des efforts déployés. Friedman a tenu à noter l’enthousiasme de Ripple à soutenir la conception et la mise en œuvre d’une fourrière numérique dans le cadre de leur partenariat avec la Digital Pound Foundation. Elle a également souligné que la Fondation sera d’une grande aide pour faire avancer l’objectif du Royaume-Uni de construire un système financier plus inclusif et durable.

L’avenir de l’argent redéfini

L’évolution de la monnaie numérique a été mise à l’honneur pour des paiements potentiellement plus rapides, moins chers, durables et plus efficaces avec une plus grande fonctionnalité. Avec plus de 80% des banques centrales explorant activement l’une ou l’autre forme de crypto-monnaie adossée à un souverain, avec l’inclusion des CBDC, la Banque d’Angleterre travaille 24 heures sur 24 pour contourner les barrières pratiques et technologiques de la conception et de la mise en œuvre, et exploitation d’une fourrière numérique.

Ces livres numériques devraient jouer un rôle essentiel dans l’extension de l’accès à la monnaie de la banque centrale par les ménages et les ménages.

Adopter les monnaies numériques des banques centrales (CBDC)

Ripple mène actuellement la course mondiale pour sensibiliser à l’utilisation des CBDC. En mettant cela en œuvre, Ripple a annoncé son partenariat avec la banque centrale du Bhoutan, la Royal Monetary Authority (RMA), pour mettre en œuvre le Ngultrum numérique à l’aide de sa solution CBDC. De la même manière, le Bhoutan étant le seul pays au monde à bilan carbone négatif, Ripple atteint son objectif en introduisant une solution neutre en carbone dans son pays. À ce titre, ils sont le fer de lance de l’adoption des CBDC.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.