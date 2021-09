Ripple rejoint la tendance NFT et lance un fonds de 0 million pour attirer les créateurs vers le grand livre XRP

Ondulation (XRP)

Ripple rejoint la tendance NFT et lance un fonds de 250 millions de dollars pour attirer les créateurs vers le grand livre XRP

AnTy29 septembre 2021

Personne ne peut résister au mouvement des jetons non fongibles (NFT), qui devrait être le point central du métavers.

La dernière société de crypto à sauter n’est autre que Ripple, qui, avec ses deux principaux dirigeants, mène actuellement une bataille juridique avec la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant la vente de titres non enregistrés.

Mercredi, Ripple a annoncé un fonds pour les créateurs de 250 millions de dollars pour les créateurs, les agences et les marchés qu’il voit « enflammer l’économie mondiale des créateurs et les communautés de développeurs de blockchain ».

Le fonds vise à aider les créateurs et leurs partenaires à participer au marché NFT sur son propre registre XRP blockchain. Le Fonds fournira un soutien technique pour s’intégrer au XRPL, accéder aux partenaires du marché XRPL et aider à la commercialisation et à la promotion des NFT.

Pour commencer, Ripple s’est associé à Mintable, mintNFT et VSA Partners.

“Un avenir symbolique qui transformera la façon dont les gens achètent, vendent et gèrent toutes sortes d’actifs devient rapidement une réalité aujourd’hui.”

En réponse à la nouvelle, le prix du XRP a momentanément bondi de 6,85% à 0,983 $, pour perdre lentement les gains. En hausse d’environ 290% depuis le début de l’année, le jeton numérique est toujours en baisse de plus de 71% par rapport à son sommet historique de 3,40 $ atteint lors du dernier marché haussier début janvier 2018.

