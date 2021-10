Ripple rejoint Nelnet pour lancer un fonds pour l’énergie propre | Invezz

Ripple s’est associé à Nelnet Renewable Energy, une unité commerciale du célèbre conglomérat Nelnet, dans le cadre d’un accord ESG. Un communiqué de presse a révélé cette nouvelle le 11 octobre, notant que les deux sociétés ont réalisé un investissement conjoint qui leur permettra d’injecter 44 millions de dollars (32,32 millions de livres sterling) dans l’un des fonds d’investissement dans l’énergie solaire de Nelnet. Ripple aurait contribué à la majeure partie des fonds.

Selon le communiqué de presse, le fonds financera des projets d’énergie solaire aux États-Unis pour aider le pays à faire la transition vers une énergie plus propre et plus stable. Selon le directeur de l’impact social de Ripple, Ken Weber, toutes les industries se concentrent de plus en plus sur un avenir alimenté par l’énergie verte pour assurer la durabilité.

Avec un avenir où les blockchains et les crypto-monnaies alimenteront le système financier, Ripple essaie de réduire l’empreinte carbone de l’industrie. Ce faisant, la société cherche à tenir sa promesse d’aider à créer une industrie de la cryptographie neutre en carbone, selon Weber.

Grâce à cette initiative, Ripple et Nelnet Renewable Energy compenseront environ 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone au cours des 35 prochaines années. Mettant ce chiffre en perspective, le communiqué de presse a noté que les gens devraient utiliser 154 millions de gallons d’essence pour émettre 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone.

Créer un précédent pour d’autres sociétés de crypto et de blockchain

Le partenariat de Ripple avec Nelnet Renewable Energy intervient alors que les États-Unis passent progressivement à un avenir neutre en carbone. L’investissement de 44 millions de dollars (32,32 millions de livres sterling) jouera un rôle important pour aider le pays à réaliser cet exploit, et le département américain de l’Énergie prévoit que l’énergie solaire pourrait représenter 45% de toute l’énergie aux États-Unis d’ici 2050.

Commentant l’investissement conjoint avec Ripple, Scott Gubbels, PDG de Nelnet Renewable Energy, a déclaré :

Nous sommes ravis d’avoir une plate-forme d’investisseurs de premier ordre qui nous permet de travailler avec des investisseurs comme Ripple pour conduire nos efforts vers l’avancement de la production d’énergie propre aux États-Unis. promouvoir la durabilité pour les années à venir.

Cette nouvelle intervient alors que Ripple continue de donner l’exemple aux autres sociétés de crypto et de blockchain lorsqu’il s’agit d’essayer d’atteindre la neutralité carbone. Avant de rejoindre Nelnet Renewable Energy, la société s’est associée à Energy Web et au Rocky Mountain Institute pour décarboner le XRP Ledge en 2020.

La société est également membre de Crypto Climate Accord, un projet dirigé par le secteur privé, qui vise à décarboniser les crypto-monnaies et à rendre l’industrie des crypto-monnaies 100% renouvelable d’ici 2030.

