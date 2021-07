Ripple Report Crypto nouveaux médias

La société de paiement numérique Ripple Labs rapporte que le volume des transactions de XRP a grimpé en flèche au deuxième trimestre financier de 2021, le marché de la cryptographie ayant rencontré des turbulences.

Dans un nouveau billet de blog, Ripple dit que la plate-forme d’informations sur la blockchain CryptoCompare TopTier (CCTT) a constaté que le volume quotidien des transactions pour XRP a énormément augmenté entre le premier et le deuxième trimestre de 2021.

«Le volume quotidien déclaré par le CCTT pour le XRP a considérablement augmenté au deuxième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. Le volume quotidien moyen déclaré a doublé pour atteindre 4,49 milliards de dollars au deuxième trimestre contre 2,26 milliards de dollars au trimestre précédent. Notamment, les volumes XRP ont affiché quatre des jours de volume les plus élevés jamais enregistrés. »

La volatilité de XRP au deuxième trimestre était également importante, en particulier par rapport aux taux de volatilité de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH), selon Ripple.

“L’écart type des rendements quotidiens de XRP au cours du deuxième trimestre était de 11,5% et était plus volatil que BTC (5,0%) et ETH (7,3%) en grande partie à cause de la volatilité de XRP début avril.”

Ripple commente également la bataille en cours de la société avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans laquelle la SEC affirme que Ripple a vendu des titres non enregistrés sous la forme de XRP.

Ripple dit qu’au deuxième trimestre, la société de paiement a posé quelques jalons clés dans sa bataille juridique contre la SEC.

«La Cour a convenu – pour la troisième fois – que Ripple a droit à certains documents internes de la SEC.

La Cour a rejeté la demande de la SEC de lui accorder l’accès aux communications privilégiées de Ripple avec ses avocats. La Cour a conclu que la “défense de préavis équitable” de Ripple se concentrait sur “l’échec de la SEC à fournir un préavis équitable au marché concernant l’état d’esprit de la Commission quant à savoir si XRP était considéré comme un titre”.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Susanitah

Lien source