Ripple reste sur la bonne voie vers la justification et un avenir radieux

Personne ne sait avec certitude comment la poursuite Ondulation Laboratoires (CCC :XRP-USD) et la bataille de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis se terminera, ou quand.

Source : Shutterstock

Il y a actuellement de nombreuses indications que le résultat favorisera Ripple. J’y reviendrai dans un instant, mais je voudrais d’abord noter que malgré des problèmes sur plusieurs fronts, le XRP s’est bien comporté tout au long de l’année.

Le XRP est toujours en hausse de 55% au cours des six derniers mois malgré l’argument incessant de la SEC selon lequel Ripple a vendu des jetons XRP en tant que titres non enregistrés.

Plus grande gravité

De plus, XRP reste en hausse depuis le début de l’année, malgré la gravité exercée par les leaders de la crypto-monnaie Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD).

Ce n’est un secret pour personne qu’à mesure que Bitcoin et Ethereum augmentent, le marché de la cryptographie au sens large augmente également. C’est important car Bitcoin a perdu environ 20 000 $ depuis la deuxième semaine de novembre, passant de 67 000 $ à 47 000 $. Il s’agit d’une baisse de 30% pour Bitcoin, tandis que XRP a également diminué, chutant d’environ 23% de la deuxième semaine de novembre à aujourd’hui.

Encore une fois, le fait est que Ripple et XRP semblent bien résister malgré le macroenvironnement défavorable. Ainsi, pour ceux qui pensent que Ripple sera justifié dans son procès avec la SEC, 2022 pourrait être une année très forte pour les perspectives de XRP.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a toujours cru que son entreprise serait justifiée. Il n’y a pas si longtemps, il a noté qu’il pensait que 2022 verrait la poursuite de la SEC se terminer.

Mouvement lent

Ripple vs SEC est un cas fondateur dans la réglementation de la crypto-monnaie. « De toute évidence, nous voyons de bonnes questions posées par le juge. Et je pense que le juge se rend compte qu’il ne s’agit pas seulement de Ripple, cela aura des implications plus larges », a noté Garlinghouse.

Un cadre réglementaire mondial a commencé à émerger. Des pays comme la Chine et l’Inde ont adopté des positions plus sévères contre la cryptographie, augmentant la surveillance réglementaire à l’intérieur de leurs frontières respectives. Pendant ce temps, des pays comme les Émirats arabes unis, le Japon, la Suisse et Singapour ont mis en place des cadres réglementaires qui accordent plus d’autonomie à la cryptographie.

L’argument américain entourant la réglementation s’intensifie et le résultat de Ripple fera partie intégrante de l’avenir de la cryptographie nationale.

Il y a actuellement des signes que XRP augmentera en dehors de l’optimisme du PDG Brad Garlinghouse.

Baleines

En bourse, ce sont souvent les investisseurs institutionnels qui exercent ce que l’on pourrait qualifier d’influence démesurée. Les investisseurs institutionnels contrôlent des quantités massives de capitaux et d’autres ressources. Ainsi, ils ont la capacité de dicter le mouvement des actions individuelles au sein du marché.

Dans le monde de la cryptographie, leurs homologues sont connus sous le nom de « baleines ». Ils disposent de vastes ressources. Lorsqu’ils dirigent de grandes quantités de capital vers une crypto spécifique, le résultat est similaire à ce que les investisseurs institutionnels exercent sur les actions.

Dans le cas du XRP, cela suggère un futur mouvement à la hausse. En effet, depuis septembre, les baleines XRP ont augmenté leurs stocks de XRP de 6 %. Ils contrôlent désormais quelque 3,31 milliards de XRP, les baleines étant définies comme des adresses de 1 à 10 millions de dollars en XRP.

Utilitaire d’ondulation

N’oubliez pas que le XRP est utile en tant que jeton de paiement transfrontalier. XRP est une base de données de grand livre distribuée – et non une blockchain – permettant des transactions mondiales instantanées.

En substance, XRP peut être considéré comme un successeur potentiel des systèmes de paiement existants, notamment SWIFT, un « fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisés ».

Que faire avec Ripple

Plus on lit sur Ripple et XRP, plus on croit au projet. Je veux dire cela en ce qui concerne la bataille de la SEC, tout d’abord.

Presque toutes les nouvelles concernant l’affaire semblent favoriser Ripple. Cela a été évident depuis les premiers arguments.

Il semble qu’il s’agisse davantage de savoir quand Ripple recevra un jugement favorable, plutôt que s’ils le feront. Brad Garlinghouse est convaincu que cela se produira dans le courant de 2022. Le fait est que XRP est presque certain d’augmenter à l’avenir. Il existe des investissements cryptographiques plus attrayants en termes de rendement.

Après tout, XRP ne va pas augmenter aussi rapidement que certains des paris spéculatifs dans l’espace. Cependant, il offre une probabilité beaucoup plus grande de fournir des rendements, qui ne doivent pas être négligés.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.