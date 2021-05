Ripple restera résilient malgré les vents contraires réglementaires

Réseau de transfert d’argent Ondulation (CCC:XRP-USD) a été l’un des réseaux blockchain à la croissance la plus rapide de mémoire récente. XRP, la crypto-monnaie conçue pour fonctionner sur le réseau, a augmenté de 543% au cours des 12 derniers mois.

Même ses problèmes de réglementation avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et le flash crash du mois dernier; ont peu fait pour arrêter sa progression. Bien sûr, il y a un risque, mais Ripple a une piste de croissance massive à venir et constitue donc une opportunité de rendement élevé pour les investisseurs.

Ripple est essentiellement un réseau d’échange de devises et de règlement des paiements qui peut traiter les transactions à l’échelle mondiale. La plate-forme est un échange de jetons numériques tels que XRP avec d’autres devises fiduciaires. Il a été conçu comme une alternative à SWIFT (un réseau de transfert d’argent de premier plan) ou à la couche de règlement entre diverses institutions financières.

Jusqu’à présent, il a démontré une utilité réelle pour ses utilisateurs en termes de traitement des paiements, permettant des paiements en 3 à 5 secondes. De plus, il comporte des frais remarquablement bas à seulement 0,0001 XRP par transaction. Par conséquent, Ripple est une crypto qui semble y être sur le long terme.

Poursuite de la SEC

La SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs en décembre de l’année dernière pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières en vendant du XRP aux particuliers. Le procès a allégué qu’il avait levé 1,3 milliard de dollars sur sept ans à des investisseurs de détail grâce à sa vente continue de la crypto.

Ripple a soutenu que le XRP était distinct de la société et ne violait aucune loi américaine sur les valeurs mobilières. La SEC considère essentiellement le XRP comme un contrat d’investissement, alors que la société pense qu’il s’agit d’un moyen d’échange.

Les experts en crypto-monnaie surveillent de près la bataille juridique qui se déroule entre les deux entités. Le consensus est que l’affaire pourrait conduire à l’établissement d’un précédent réglementaire entourant les offres de pièces numériques.

Il est difficile de voir quel côté prévaudrait à la fin, mais Ripple semble être dans l’ascendant en ce moment. Le tribunal fédéral s’est prononcé en faveur de Ripple dans les décisions préliminaires, y compris l’accès à la documentation interne de la SEC et la protection des dossiers bancaires personnels des dirigeants de la société contre la découverte.

De plus, les titulaires du XRP en cause dans le litige ont également été autorisés à intervenir dans l’affaire. Par conséquent, les choses semblent aller dans la bonne direction pour Ripple.

Ripple: prévision de prix

Le XRP est sur une lancée depuis le début de l’année et la plupart des analystes sont optimistes quant à son prix dans les mois à venir. FXStreet prédit que la crypto montre une consolidation en jeu et est sur le point de franchir la barre des 2 $. Cela représente une augmentation de 55% par rapport à son prix actuel.

Les analystes de Primexbt estiment qu’à court terme, le XRP pourrait atteindre 4 $. Cependant, ils ressentent également une volatilité importante avec l’investissement et une dispersion considérable entre ses estimations hautes et basses.

De plus, Longforecast prédit que XRP clôturera probablement l’année évaluée à 3,12 $ et restera stable en 2022. Enfin, Digitalcoinprice prévoit que la crypto sera au prix de 1,88 $ après l’année et atteindra 3,89 $ en 2022.

The Bottom Line on Ripple

Le XRP de Ripple a été parmi les crypto-monnaies les plus performantes de l’année dernière.

Cependant, les vents contraires à court terme sous la forme du procès de la SEC semblent être un défi. Il a fait ses preuves jusqu’à présent et atteindra de nouveaux sommets. Cependant, il doit marquer plus de victoires pour maintenir son élan. Par conséquent, malgré le risque, Ripple continuera d’avancer à un rythme sain.

