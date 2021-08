Ripple riposte à la SEC veut exposer les avoirs XRP

Pendant plus de huit mois, la SEC américaine a soutenu Ripple après avoir initialement déposé une plainte contre la société fin 2020, affirmant que le XRP est une sécurité. Pendant un certain temps, Ripple a essayé de rejeter les allégations et a même tourné son regard vers l’est vers l’Europe et les pays d’Asie de l’Est, qui ne croient pas que XRP soit ce que la SEC américaine prétend être. .

Cependant, il semble que la société en ait assez et essaie maintenant de tirer ses propres coups sur le régulateur financier américain.

Dans une nouvelle tournure, Ripple a déposé une requête pour forcer la SEC américaine à révéler ses politiques internes de crypto trading dans le cadre de sa bataille juridique. L’avocat qui surveille de près chaque mouvement de la bataille, James Filan, a récemment partagé des documents récemment déposés qui révéleront si la SEC a autorisé ses propres employés à échanger la crypto-monnaie controversée.

Si tel est le cas, ce sera également une décision assez controversée de la part du régulateur, car il a affirmé que le XRP était un titre non enregistré au cours des huit derniers mois.

La SEC a ignoré la demande de Ripple, mais ne peut pas ignorer une ordonnance du tribunal

La requête, déposée vendredi dernier au nom de Ripple Labs, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, demandait au tribunal de district américain du district sud de New York d’ordonner au régulateur des valeurs mobilières de divulguer ses politiques commerciales internes concernant les actifs numériques. En outre, la présentation ne s’intéresse pas seulement aux avoirs XRP et au trading des employés de la SEC, mais également au Bitcoin (BTC / USD) et à l’Ethereum (ETH / USD).

Ripple et ses responsables ont déclaré avoir demandé personnellement et à plusieurs reprises les mêmes informations à la SEC, les 8 et 15 juillet, ainsi que les 18 et 25 août, mais le régulateur a ignoré ces demandes. Maintenant, Ripple a décidé de demander les données par le biais d’une ordonnance du tribunal, et la SEC a jusqu’au 3 septembre pour répondre à la notion. Cependant, Filan a noté qu’il s’agissait d’une ordonnance contenant uniquement du texte, de sorte qu’une ordonnance écrite distincte n’a pas été déposée.

