Ripple s’associe à GME Remittance en Thaïlande ⋆ Crypto nouveaux médias

Ripple a annoncé un partenariat avec Global Money Express alias GME Remittance accélérer et échelonner les paiements dans Thaïlande.

Selon les rapports, le partenariat avec l’un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud, GME Remittance, se fait par l’intermédiaire de SBI Ripple Asia, une coentreprise entre SBI Holdings et Ripple.

En pratique, Paiement GME pourra se connecter à la Siam Commercial Bank (SCB), la plus grande banque de Thaïlande en termes de capital de marché, et utiliser RippleNet pour les paiements transfrontaliers Corée du Sud-Thaïlande.

En comptant qu’il y a 184 000 citoyens thaïlandais résidant en Corée du Sud, et que RippleNet utilise déjà son roster entre ces deux pays, le prestataire de services de paiement sud-coréen devrait pouvoir augmenter ses volumes.

À cet égard, Subash Chandra Poudel, directeur et COO de GME Remittance a déclaré :

«Nous avons choisi Ripple comme partenaire car avec RippleNet, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux pays avec de nouveaux partenaires en 1 à 2 semaines. Cela a considérablement réduit le temps de mise sur le marché et nous donne un avantage par rapport à nos concurrents. Depuis le lancement de notre partenariat, notre équipe a bénéficié de la robustesse de RippleNet, où les transactions sont suivies à chaque étape du processus, ce qui facilite l’envoi d’argent à travers les frontières avec rapidité et transparence », a déclaré Subash Chandra Poudel, directeur et COO chez Global Money Express Co. Ltd. (GME Remittance) ».

Et en effet, cette décision ne devrait être que le début de l’expansion de GME Remittance vers des territoires tels que l’Europe et les États-Unis.

Paiements transfrontaliers Ripple et RippleNet en Thaïlande et dans le monde

Ce nouveau corridor pour les paiements transfrontaliers Ripple, renforce RippleNetprésence de dans les pays asiatiques.

À cet égard, Emi Yoshikawa, vice-président de la stratégie d’entreprise et des opérations chez Ripple a commenté :

« Les couloirs de transfert de fonds nécessitant des paiements de haute performance dans cette région se développent de manière exponentielle – les gens ayant besoin d’envoyer de l’argent 24 heures sur 24, même les jours fériés ou les week-ends », a déclaré Emi Yoshikawa, vice-président de la stratégie d’entreprise et des opérations chez Ripple. « Nous sommes ravis de nous associer à un fournisseur de services de paiement de premier plan comme GME Remittance pour offrir une expérience client supérieure, tout en accélérant leur expansion sur de nouveaux marchés en se connectant à notre réseau existant de partenaires établis sur RippleNet ».

RippleNet by Ripple est de plus en plus connu des institutions bancaires. En mai 2021 dernier, la crypto des paiements transfrontaliers avait également annoncé son partenariat avec la plus grande banque égyptienne, la Banque nationale d’Egypte (NBE).

Le mois précédent également, RippleNet avait également accueilli le Groupe Novatti, soutenant transactions entre l’Australie et les Philippines, via le fournisseur iRemit.