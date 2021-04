Ripple se tient à faire un grand pas maintenant que la vente de panique est terminée

je crois que Ondulation (CCC:XRP-USD) est un autre altcoin qui peut éventuellement réaliser une performance comme Dogecoin (CCC:DOGE-USD).

Le rallye des crypto-monnaies peut être époustouflant. Un pari de 1000 $ sur Dogecoin au début de l’exercice 2021 vaudrait assez pour acheter un Tesla Model Y maintenant. S’il peut être logique de suivre l’humeur et l’euphorie du marché, le niveau de risque doit être surveillé.

Bien sûr, le dimensionnement de la position est essentiel. Je n’irais pas trop loin, mais j’investirais quelques dollars que je peux me permettre de perdre. Et c’est un terme relatif.

En fait, Ripple a bondi de 617% l’année dernière. Même avec les vents contraires du procès Ripple SEC. Je pense qu’il y a deux raisons pour lesquelles Ripple augmente.

Tout d’abord, l’espace de la crypto-monnaie a connu un marché haussier. Ripple a bénéficié de l’intérêt croissant pour la crypto et du rallye général du marché.

En outre, il semble que les marchés écartent progressivement le fait qu’il y aura une issue positive au procès de la SEC. Si cela se produit effectivement, XRP peut devenir balistique.

Ondulation et centralisation

Il semble que le monde centralisé et décentralisé se rapproche. Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) est destiné au trading de devises décentralisées ou de crypto-monnaies. Cependant, l’action COIN est désormais cotée sur une bourse centralisée.

Le Financial Times a récemment rapporté que les régulateurs examineraient l’incursion de Binance dans les actions. Binance semble se préparer à tout obstacle réglementaire potentiel en embauchant Brian Brooks, l’un des principaux régulateurs bancaires. Brooks était chef par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie sous l’administration Trump.

C’est aussi une fusion de centralisé et décentralisé. Binance Exchange listant les jetons d’équité qui sont réglementés. L’échange décentralisé embauche un nouveau directeur général du monde réglementé.

Récemment, Gary Gensler a prêté serment en tant que membre de la Securities and Exchange Commission. Gensler a enseigné un cours sur la blockchain au MIT. Les détenteurs de Ripple s’attendent à ce que le recrutement de Gary soit un catalyseur positif dans le procès de la SEC.

En mai 2018, Gensler a déclaré que “Bitcoin n’est pas une sécurité, mais que l’éther et l’ondulation – deux des autres crypto-monnaies les plus notables – sont probablement des titres.”

Gary estime également que «de nombreuses crypto-monnaies,« probablement bien plus d’un millier », fonctionnent en dehors de la législation américaine et devront se mettre en conformité avec la réglementation.»

Si Gary continue à avoir ce point de vue, il semble que Ripple pourrait éventuellement être réglementé. Cela pourrait également être vrai pour d’autres crypto-monnaies.

Tout cela n’implique pas qu’il y ait une fin immédiate au procès. La SEC a continué de faire avancer le litige. Cependant, il peut y avoir une possibilité d’une résolution plus rapide que prévu.

Réglementée ou déréglementée, si Ripple survit à ce vent contraire, la crypto-monnaie est positionnée pour tendre à la hausse dans les trimestres à venir.

Points de vue finaux

Lors de l’audience du mois dernier sur l’affaire Ripple, la juge Sarah Netburn a estimé que «ma compréhension du XRP est que non seulement il a une valeur monétaire, mais qu’il a un utilitaire, et cet utilitaire le distingue du Bitcoin et de l’Ether.»

En février 2021, l’ancienne présidente de la SEC, Mary Jo White, a défendu Ripple et a estimé que la SEC avait tort sur le plan juridique et factuel.

Si ceux-ci finissent par être les opinions dominantes, cela pourrait être une bonne nouvelle pour Ripple.

Dans l’ensemble, la panique des ventes à Ripple s’est traduite par une opportunité de rendements stellaires l’année dernière. Je ne serais pas surpris si la crypto-monnaie offre des rendements multiples par rapport aux niveaux actuels si l’issue du procès est contre la SEC. Par conséquent, une position spéculative dans Ripple peut être envisagée.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.