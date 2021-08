in

Ondulation (XRP)

Ripple s’oppose à la demande de la SEC d’accéder aux messages Slack des employés

Ripple a repoussé la demande de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’accéder à plus d’un million de messages Slack partagés par ses employés.

Ripple veut que la motion de la SEC soit refusée

L’équipe juridique représentant Ripple a écrit une lettre à la juge d’instruction Sarah Netburn décrivant la demande de la SEC comme lourde et hautement disproportionnée. Ripple a expliqué,

«Une telle demande aurait été trop lourde même au début de la découverte et Ripple s’y serait opposée à ce moment-là s’il avait parfaitement compris la portée des Slacks qui devraient être recherchés. Mais il est maintenant aussi disproportionné à la lumière des quantités massives de découvertes déjà produites. »

Selon Ripple, la motion visant à obliger l’entreprise à fournir les messages est une expédition de pêche longue et coûteuse qui peut prendre des mois. Par conséquent, ils soutiennent que la motion de la SEC devrait être rejetée. Ripple a ajouté que, étant donné que plusieurs autres tribunaux ont rejeté des demandes de découverte similaires sur des données manquantes, le juge devrait envisager de rejeter celle-ci.

Plus tôt ce mois-ci, la SEC a déposé une requête pour que le tribunal ordonne à Ripple de divulguer l’historique de Slack de ses employés. Le régulateur a déclaré que Ripple n’avait produit que 1 468 messages Slack lorsque les documents ont été examinés pour la première fois dans l’affaire.

Le mois dernier, la SEC a informé Ripple que la fourniture précédente de données Slack était incomplète, dans laquelle Ripple aurait admis l’erreur.

La SEC a affirmé que les messages Slack produits montraient que les employés de Ripple discutaient de questions pertinentes dans l’affaire, telles que le désir de Ripple de créer des échanges spéculatifs dans XRP. Il a également déclaré avoir abordé les préoccupations de Ripple concernant le prix du XRP, les ventes de XRP et le statut réglementaire du XRP.

Maintenant, la SEC demande les messages Slack restants. L’agence affirme que cela est pertinent pour l’affaire et aiderait à rafraîchir la mémoire des témoins qui ne pouvaient pas se rappeler des faits critiques lors des récentes dépositions. Cependant, Ripple insiste sur le fait que les documents ne sont ni critiques ni particulièrement pertinents. Selon la firme de blockchain, les messages Slack pourraient prolonger la phase de découverte, prolongée jusqu’au 15 octobre.

Ripple dit que le forcer à obtenir les données Slack supplémentaires modifiera l’ordre de planification actuel. Le fournisseur d’e-discovery de l’entreprise estime qu’il ne faudrait que 15 semaines pour récupérer les messages. De plus, Ripple devra également les revoir.

La bataille Ripple et SEC continue

L’affrontement sur les messages Slack est la dernière bataille entre la SEC et Ripple alors que leur contentieux avance dans sa phase de découverte.

L’affaire entre Ripple et la SEC a commencé en décembre 2020. L’agence avait allégué que la société et ses dirigeants avaient effectué des offres de titres non enregistrés avec leurs ventes de jetons XRP.

Depuis lors, la SEC a maintenu sa position tandis que Ripple a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.