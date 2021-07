Ripple to Grill un ancien responsable de la SEC qui a dit que Bitcoin, ETH n’étaient pas des titres

Comparer

Il est Ripple a peut-être remporté une bataille majeure dans son long combat juridique avec le Commission de réglementation des valeurs mobilières et des changes (SEC) des États-Unis, après avoir obtenu l’autorisation d’interroger un ancien responsable de l’agence sur ses délibérations sur les politiques de cryptage.

Selon Bloomberg, la SEC avait tenté d’empêcher Ripple de révoquer l’ancien chef de la division Corporate Finance de l’agence (2017 à 2020), William Hinman, qui a prononcé un célèbre discours en 2018 dans lequel il a estimé que bitcoin (BTC) et ethereum ( ETH) ne le sont pas. titres et, par conséquent, ne sont pas soumis à la juridiction de la SEC.

Cependant, la SEC affirme que ce n’est pas le cas de Ripple et de son jeton XRP, et a accusé le PDG Brad Garlinghouse et le co-fondateur Christian Larsen d’avoir personnellement profité des ventes de XRP à hauteur d’environ 600 millions de dollars. La SEC déclare qu’un jeton XRP est essentiellement un contrat d’investissement et est donc classé comme un titre non enregistré.

Mais Bloomberg a cité la décision de la juge d’instruction Sarah Netburn en faveur de Ripple sur cette question et ordonnant que Hinman fasse l’objet d’une déposition. Elle a qualifié Hinman de “fonctionnaire de haut rang” qui avait eu “une autorité substantielle dans une agence fédérale très importante”.

Il a ajouté que l’affaire “n’était pas un cas d’application ordinaire de la SEC” et a réfuté la suggestion selon laquelle cette décision “ouvrirait les vannes”, ajoutant :

“[El caso] il s’agit de décisions politiques importantes sur nos marchés, le montant en litige est substantiel et l’intérêt public dans cette affaire est important. »

Ripple, qui insiste sur le fait que le XRP est un “moyen d’échange”, espère déterminer la “position adoptée” de la commission au moment du discours de 2018, un facteur qui, selon lui, lui permettrait de démontrer que les acteurs du marché de l’époque ne l’ont pas fait. ils considéraient le XRP comme une sécurité.

Le juge a rejeté les appels de la SEC à s’abstenir de « soumettre les hauts fonctionnaires du gouvernement à des déclarations concernant chaque loi, règlement ou politique qu’ils ont consultés ou discutés et qui sous-tendent plus tard une mesure d’exécution ».

Le même média a cité l’équipe juridique de la SEC disant que la décision pourrait “perturber le fonctionnement des agences gouvernementales en décourageant les personnes qualifiées de la fonction publique étant donné la quasi-certitude que leurs accusations les piégeraient dans un litige”.

Mais l’équipe juridique représentant actuellement un groupe d’investisseurs XRP qui a également commencé à faire valoir ses intérêts dans l’affaire a suggéré que Hinman pourrait être confronté à des questions sur des problèmes très épineux qui pourraient affaiblir le dossier de la SEC.

Dans un article de blog destiné aux gros titres XRP, John Deaton de CryptoLaw a écrit que “trois jours avant le discours d’ouverture de Hinman sur Ethereum en 2018”, le géant américain des échanges Coinbase avait publié la liste des ethereum classic (ETC), “un atout […] qu’une valeur était largement attendue pour être déclarée, comme l’éther lui-même. “

Il ajouta:

“Cela a immédiatement soulevé des questions parmi les analystes à l’époque quant à savoir si la SEC avait notifié en privé Coinbase ou le Fondation Ethereum que Hinman était sur le point d’annoncer. La SEC a-t-elle prévenu les collègues de Hinman avant que le marché ne reçoive son discours ? Écoutons leurs réponses sous serment.”

Deaton a également suggéré que l’ancien responsable de la SEC devrait répondre à des questions sur la relation entre Hinman et son employeur, le cabinet d’avocats. Simpson avec la Fondation Ethereum. Deaton a également affirmé que Hinman avait « personnellement levé des millions de dollars auprès d’un cabinet d’avocats connecté à Ethereum ».

Il ajouta:

« Des documents gouvernementaux indiquent que Hinman a reçu plus de 15 millions de dollars de paiements de Simpson Thacher au cours de ses quatre années avec la SEC. »

À 07h30 UTC, XRP, qui est classé sixième par capitalisation boursière, se négocie à 0,607 $ et est en baisse de 1% en une journée, tandis que BTC et ETH sont en baisse de près de 3%.

