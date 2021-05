Ondulation (XRP)

Ripple va connecter la banque Apex égyptienne aux Émirats arabes unis pour accélérer les paiements

Dans un article de blog sur son site Web, la société de paiement numérique Ripple Labs a annoncé l’ajout récent de la Banque nationale d’Égypte (NBE) à sa liste de partenaires.

Ripple accueille NBE

Selon Ripple, la banque faîtière égyptienne a souscrit à son réseau de paiement mondial RippleNet pour aider ses envois de fonds.

L’Égypte, qui est classée parmi les cinq premiers destinataires de transferts de fonds au monde, cherche à utiliser l’infrastructure blockchain de RippleNet pour permettre un réseau de paiement plus rapide, moins cher et plus fiable.

Parallèlement à l’annonce, Ripple a noté que la NBE travaillait également avec la société de change basée aux Émirats arabes unis LuLu International Exchange, lui permettant de traiter les envois de fonds des expatriés pour les Égyptiens basés aux Émirats arabes unis.

S’exprimant sur le développement, le chef du groupe des institutions financières et des services financiers de la NBE Hesham Elsafty a souligné l’importance des envois de fonds dans l’économie égyptienne.

Selon Elsafty, le partenariat de NBE avec Ripple vise à améliorer l’efficacité globale des paiements transfrontaliers sur le marché plus large.

L’intégration de Ripple vise essentiellement à créer un nouveau moyen d’exploiter les 24 milliards de dollars de transferts de fonds dont le pays se vante actuellement.

XRP rebondissant au milieu du cas SEC

Ripple Labs semble avoir traversé la pire affaire juridique de la Securities and Exchange Commission (SEC). Dans une assignation à comparaître de décembre 2020, la SEC a allégué que la société blockchain avait intentionnellement vendu des titres non réglementés à hauteur de 1,3 milliard de dollars à des investisseurs en 2013.

L’affaire actuellement contestée a vu la société de San Francisco perdre plusieurs partenariats avec un autre processeur de paiement MoneyGram, se retirant d’une alliance pluriannuelle signée en 2019.

Comme si cela ne suffisait pas, le jeton utilitaire du réseau Ripple XRP a vu une action négative des prix chuter à 20 cents dérisoires à la suite de la publication publique du procès par la SEC.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le président Chris Larsen, ont depuis remis en question la surveillance réglementaire de la SEC, notant que la capacité de XRP à transférer numériquement de la valeur le place dans le même giron que Bitcoin et Ethereum.

Selon leur argument, les crypto-monnaies à grande capitalisation ont été déclarées matières premières par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et, à ce titre, le XRP devrait bénéficier du même traitement.

Mais le fournisseur de technologie de registre numérique a depuis vu sa fortune s’améliorer au cours des derniers mois en raison de plusieurs partenariats clés.

Ripple Labs a annoncé dans un article du 3 mars qu’il proposerait une version privée de son infrastructure de paiement XRP Ledger. L’innovation, qui est orientée vers les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), permettrait aux banques centrales de créer, d’émettre et de maintenir des formats numériques de leurs monnaies fiduciaires.

Le XRP a depuis augmenté, donnant des victoires mineures dans le cas de la SEC. Il a augmenté de 30% au cours du dernier mois, avec 1,22 $ dans le graphique sur 24 heures.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.