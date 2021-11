Ripple va lancer un « hub de liquidité » avec 5 crypto-monnaies de premier plan

La société de technologie financière Ripple, basée à San Francisco, lancera un nouveau produit « Liquidity Hub » pour aider les entreprises clientes à accéder à BTC, ETH, LTC, ETC, BCH et XRP à partir d’une gamme d’échanges mondiaux, de teneurs de marché et de bureaux OTC.

Le Ripple Liquidity Hub prendra en charge les cinq cryptos au lancement et utilisera un routage intelligent des commandes pour rechercher des actifs numériques à des prix optimisés, selon une annonce publiée mardi. Le premier partenaire du nouveau service est Coinme, la société de paiement et de crypto ATM qui s’est récemment associée à Walmart.

Ripple prévoit d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge des fonctionnalités de jalonnement et de génération de rendement, et également d’explorer la liquidité d’une armée croissante d’échanges décentralisés (DEX), a déclaré Asheesh Birla, directeur général du système de paiement transfrontalier RippleNet. Le Ripple Liquidity Hub sera opérationnel au début de 2022, a déclaré Birla à Coindesk.

En fait, l’infrastructure du Ripple Liquidity Hub était déjà en grande partie en place, a déclaré Birla, grâce aux produits RippleNet et On-Demand Liquidity (ODL). L’expansion pour inclure plus de crypto-monnaies était une réponse à la demande des clients, a-t-il déclaré.

« Nous avions beaucoup d’expertise pour connecter nos clients qui voulaient transférer de l’argent à travers les frontières en tirant parti des échanges cryptographiques », a déclaré Birla. « Ensuite, nous avons commencé à entendre nos clients nous dire : « hé, nous vous achetions des liquidités pour les paiements transfrontaliers ; pouvons-nous également acheter des liquidités cryptographiques en termes de capacité à acheter du bitcoin et de l’éther et d’autres actifs pour nos clients ?’ »

Birla qualifie le partenariat avec Coinme de « match fait au paradis », étant donné les demandes de liquidité uniques de l’opérateur de guichets automatiques bitcoin.

« Ce qui est génial dans le partenariat avec Coinme, c’est qu’ils ont le bon produit pour servir les consommateurs finaux avec leur offre Walmart », a déclaré Birla. « Ils ont un problème de fonds de roulement lors de l’approvisionnement en crypto-monnaies, car ils doivent payer des bitcoins et d’autres actifs immédiatement lorsque les gens se rendent à leur guichet automatique, mais ils ne reçoivent pas toujours l’argent plusieurs jours plus tard. »