Ripple va positionner sa participation dans Moneygram peu de temps après la publication de la fin d’une relation commerciale

Par& nbspClark

Quelques jours à peine après avoir annoncé la fin de son partenariat avec Moneygram, la fintech Ripple Labs prend aujourd’hui la position de sa participation dans la société enregistrée. Dans un rasage avec la Securities & Exchange Commission des États-Unis, Ripple dit qu’il est arrivé à un contrat avec Jefferies dans lequel ce dernier est prévisible d’effectuer « la disposition ordonnée d’une part de la participation du premier dans Moneygram ».

Le partenariat Ripple & Moneygram peut-être réintégré

Comme le document déposé le clarifie, cet accord ordonne à Jefferies, une société de services financiers élargie fondée aux États-Unis, de «vendre jusqu’à 8 195 123 actions au nom de Ripple». Cependant, cette stratégie de désinvestissement du stock, qui devait avoir commencé le 11 mars, devrait « expirer le 30 septembre 2021 ». Dans cet avis, «le montant extrême aura été vendu, ou l’incidence de certains autres événements habituels affectant l’émetteur».

Tout à fait, malgré le fait de prendre ces phases pour mettre fin à la relation commerciale, Ripple a suggéré dans un communiqué que cette force de partenariat soit réintégrée à l’avenir. La fintech détenait:

Nous nous engageons tous les deux à réintégrer notre relation dans le futur. Nous avons toujours confiance dans la promesse des actifs numériques et de la technologie blockchain pour modifier le statu quo des paiements mondiaux au profit de milliards de clients dans le monde.

La conséquence de la poursuite de la SEC

Après que la SEC ait proclamé qu’elle poursuivait Ripple Labs pour avoir prétendument violé le US Securities Act, la relation commerciale entre Moneygram et la fintech est devenue problématique, obligeant ainsi le précédent à agir. Par exemple, Moneygram a déclaré qu’il avait « fait face à des défis logistiques tout au long de la scène ainsi qu’à des risques juridiques et de réputation » après l’annonce du procès.

En outre, l’organisation de transfert d’argent cotée en bourse a signalé des pertes de revenus en conséquence directe du report de son association commerciale avec Ripple. D’autre part, Ripple a vu son jeton XRP retiré de la liste par certains échanges de crypto-monnaie à la suite du procès de la SEC. La fintech est également opposée à un examen plus minutieux de la part de la SEC ainsi qu’à des poursuites supplémentaires.

Temporairement, malgré les tests de montage, Ripple insiste sur le fait qu’il n’a pas déshonoré les lois sur la sécurité. Déjà, certains signes primaires de la bataille juridique SEC / Ripple proposent apparemment un combat difficile pour le régulateur.