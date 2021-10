Ripple Watches en tant qu’ancien partenaire change d’allégeance

Cela fait plus de trois mois que je n’ai pas écrit sur Ondulation (CCC :XRP-USD) en juillet. À l’époque, je me demandais combien de temps il faudrait à la crypto-monnaie pour atteindre 3,50 $, une prévision de prix faite par FXStreet sur la base de l’hypothèse qu’elle détenait un niveau de support clé.

Source : Shutterstock

Eh bien, il y avait quelque chose dans la prédiction. Depuis mon article, le prix du XRP-USD s’est apprécié de 93% et se négocie à plus de 1 $. L’élan est donc définitivement du côté de la pièce à l’approche de 2022.

Cependant, l’annonce du 6 octobre par MoneyGram International (NASDAQ :MGI) qu’il s’associe au Fondation pour le développement stellaire, les gens derrière Lumens stellaires (CCC :XLM-USD) et le réseau de blockchain Stellar, ainsi que Cercle, le groupe derrière le Pièce en USD (CCC :USDC-USD), suggère que les investisseurs devraient être au moins un peu préoccupés par le changement d’allégeance.

Voici pourquoi.

Ripple a parcouru un long chemin

En 2021, selon Coindesk.com, le XRP-USD est en hausse de 392% jusqu’au 19 octobre. Par comparaison, Bitcoin (CCC :BTC-USD) ne s’est apprécié que de 119%. Bien sûr, je dis juste pour plaisanter. Je suis sûr que les détenteurs de longue date de la pièce sont très satisfaits de leurs rendements depuis le début de l’année.

Quant au XLM-USD, il est en hausse de 192% en 2021, mais il ne correspond pas tout à fait à l’année de Ripple avec moins de trois mois. Néanmoins, il ne fait aucun doute que Ripple a parcouru un long chemin.

Les prévisions de prix sont un jeu de tasse dans le meilleur des cas, en particulier lorsqu’il s’agit de crypto-monnaies. Ce sont des instruments financiers incroyablement volatils. Quiconque dit pouvoir prédire la direction à court terme de Ripple ou Stellar Lumens ou de l’un des autres a une opinion exagérée d’eux-mêmes.

Mais, comme c’est la norme dans ce secteur, les lecteurs adorent lire les prévisions de prix. Mais, malheureusement, ils peuvent être des épaves de voitures. Mon article de juillet est un excellent exemple de la façon dont on peut se tromper.

«Si vous êtes un investisseur spéculatif, je dirais que les chances de Ripple de chuter de 36% supplémentaires sont considérablement plus élevées que ses chances d’augmenter de 75% à 1 $. Je retiendrais l’achat de XRP pendant quelques semaines jusqu’à ce qu’il et d’autres cryptos reprennent pied », ai-je conclu dans mon article du 21 juillet.

« Pour ce qui est d’atteindre 3,50 $, je ne pense pas que ce soit dans les cartes pour Ripple en 2021. »

Eh bien, au moins j’étais un pour deux sur le front des prédictions.

Alors que nous nous dirigeons vers 2022, je me demande si l’annonce de MoneyGram laisse présager de mauvais temps pour les détenteurs de XRP-USD, ou est-ce que je fais une montagne d’une taupinière ?

C’est un peu des deux

La collaboration entre MoneyGram, Stellar et Circle permettra des transferts transfrontaliers rapides et peu coûteux entre des dollars américains et des pièces stables USDC-USD à des millions de personnes dans le monde. C’est une victoire pour tous les participants.

Ripple était le partenaire de MoneyGram pour le traitement des paiements transfrontaliers à l’aide d’actifs numériques de 2019 à mars 2021. Il a même acheté une participation de 30% dans MGI dans le cadre de son partenariat. Cependant, une fois que Ripple s’est impliqué dans sa bataille avec la SEC concernant la vente de titres non enregistrés, l’accord est probablement devenu trop difficile à maintenir.

Bloomberg a rendu compte du nouveau partenariat de MoneyGram :

« L’accord donnera aux détenteurs de portefeuilles Stellar l’accès à des emplacements physiques pour convertir des pièces en USD en espèces et vice versa, a déclaré Denelle Dixon, PDG de Stellar Development, dans une interview. Cela signifie que cela amène efficacement la blockchain dans le monde non numérique. « C’est énorme pour le réseau Stellar et les portefeuilles qui font partie du réseau Stellar », a rapporté Bloomberg, a déclaré Dixon dans son entretien avec l’éditeur.

Comme ce fut le cas avec Ripple, il y a des spéculations selon lesquelles Stellar Development pourrait être intéressé par le rachat de MoneyGram, qui a une capitalisation boursière actuelle de 642 millions de dollars.

L’essentiel pour Ripple

L’absence de partenariat de Ripple avec MoneyGram a depuis longtemps été oubliée. Au lieu de cela, le problème le plus important est la bataille en cours avec la SEC. Jusqu’à ce que cela soit résolu et mis de côté, rien ne garantit que le XRP-USD ne recevra pas un coup de pied dans le postérieur par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières.

Il semble que la nature à but non lucratif de la Stellar Development Foundation, alors que Ripple Labs est une organisation à but lucratif, pourrait empêcher XLM-USD de ne pas être pénalisé.

Il se peut que le changement ne soit rien de plus qu’une décision commerciale de MoneyGram. Bien sûr, cela ne sauvera pas Ripple s’il perd sa cause avec la SEC, mais au moins cela ne devrait pas imposer un fardeau supplémentaire au XRP-USD à l’avenir.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.