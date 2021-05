Ripple (XRP) News pour vendredi: 5 grands titres lors de la journée d’audience de la SEC

Ondulation (CCC:XRP-USD) Les nouvelles continuent d’être un sujet brûlant parmi les traders de crypto alors qu’elles s’affrontent avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans une bataille juridique en cours.

L’intérêt pour les nouvelles de Ripple aujourd’hui provient d’une récente audition entre elle et la SEC. Jetons un coup d’œil à cela et à d’autres nouvelles récentes que les amateurs de crypto doivent connaître sur XRP.

«L’avenir réglementaire de la crypto-monnaie semble destiné à être décidé par les tribunaux, grâce à un procès mal conçu déposé par la Securities and Exchange Commission (SEC). Si les arguments de Ripple l’emportent dans le district sud de New York et en appel, cette affaire pourrait donner à la Cour suprême une chance de réviser la décision Howey de 1946 qui a établi une norme pour ce qui constitue une garantie. – Roslyn Layton, Forbes