Ripple (XRP) riposte alors que l’affaire SEC devient intrusive ⋆ Crypto new media

La bataille juridique de Ripple avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis approche de la date limite de la phase de découverte le 31 août, alors que la société de paiement basée sur la blockchain a déposé son opposition à la demande du régulateur pour des communications Slack supplémentaires.

Pendant ce temps, Ripple a également déposé une requête pour sceller les pièces jointes à la demande de la SEC pour les communications Slack et pour sceller les pièces jointes à la réponse d’opposition de la société, car les parties ne s’entendent actuellement pas sur ce qui devrait être scellé.

Pas de compromis

L’avocat des dirigeants de Ripple, James Filan, a déclaré que la société avait déposé son opposition à la requête de la SEC visant à obliger Ripple à rechercher et à produire des communications Slack pertinentes tout en partageant la récente lettre des accusés au tribunal sur Twitter.

Selon le dossier, Ripple s’est opposé à la « demande extraordinaire » de la SEC pour plus d’un million de messages Slack comme « lourde et hautement disproportionnée », déclarant que la motion du régulateur devrait être rejetée.

“La lettre-motion de la SEC minimise la découverte substantielle que la SEC a déjà reçue de Ripple ainsi que l’offre raisonnable de compromis que Ripple a faite pour produire des messages Slack supplémentaires de neuf dépositaires”, lit-on dans la lettre.

Coûts et défis techniques

Tout en s’opposant à la demande de collecte de messages Slack de 13 dépositaires supplémentaires, Ripple a fait valoir que la collecte et le traitement initiaux des données pourraient coûter près d’un million de dollars.

La défense de Ripple a souligné qu’il y a “de sérieux défis techniques et autres avec la collecte et la gestion des données non structurées dans Slack”, tout en ajoutant que moins de deux pour cent des 115 000 documents Slack déjà collectés et traités par l’entreprise “se sont avérés réactifs aux les demandes de production de SEC.

Une telle faible réactivité « dément l’affirmation de la SEC selon laquelle les données Slack sont un riche référentiel de données particulièrement pertinentes », a fait valoir Ripple, ajoutant que la découverte recherchée est « déraisonnablement redondante et cumulative » de documents déjà obtenus.

Selon Ripple, le fournisseur d’e-discovery n’a initialement pas réussi à collecter les messages directs et les messages instantanés multipartites en raison d’une “erreur”.

Après la découverte de l’oubli fin juillet, la société a affirmé qu’elle avait rapidement commencé à collecter les données nécessaires.

