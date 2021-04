Ripple: XRP-USD n’est pas mauvais, mais c’est trop risqué pour moi

Peut-être que je sors avec moi-même, mais quand j’entends le mot «Ripple», je me souviens de la marque de vin fortifié aujourd’hui disparue qui se présentait comme l’un des favoris des «gens dynamiques». Ripple Labs ‘ (CCC:XRP-USD) la crypto-monnaie a sans aucun doute dynamisé le marché de la monnaie numérique.

XRP a été la mère de toutes les hausses de prix – en hausse de près de 500% depuis le début de l’année – alors que les investisseurs parient que Ripple battrait un procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) déposé l’année dernière, l’accusant d’induire les investisseurs en erreur. Plusieurs décisions de justice favorables et une «armée» engagée de bailleurs de fonds sur les réseaux sociaux alimentent la demande du jeton. Il se classe désormais comme la quatrième crypto-monnaie la plus précieuse derrière Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD) et BinanceCoin (CCC:BNB-USD).

Cependant, une vérification de la réalité s’impose. Comme je l’ai déjà expliqué, je ne pense pas que Bitcoin et les crypto-monnaies soient des escroqueries, mais je pense qu’ils sont beaucoup trop risqués pour la plupart des investisseurs, y compris le vôtre. Le XRP ne semble ni plus ni moins risqué que le BTC, l’ETH et le BNB, et il a certainement des avantages potentiels. À un prix inférieur à 1,50 USD, c’est certainement beaucoup moins cher que les prix actuels de Bitcoin (près de 54000 USD), Ethereum (2488 USD) et BinanceCoin (537 USD).

Cependant, ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité par le prix d’aubaine de XRP, car il est également assez volatil. N’oubliez pas que XRP a commencé 2020 à 20 cents, de sorte que les gains en pourcentage sont plus spectaculaires qu’ils ne le sembleraient autrement. En effet, les prix du XRP et d’autres crypto-monnaies peuvent évoluer sans rime ni raison, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles je reste à l’écart d’eux.

Ripple en un coup d’œil

Le XRP est différent des autres formes de monnaie numérique. D’une part, contrairement à BTC, XRP n’utilise pas la technologie blockchain. Il fonctionne sur la technologie de protocole Ripple. En outre, XRP est conçu pour le commerce international, permettant un échange de devises, des règlements de paiement et des envois de fonds rapides. Le plus grand concurrent du token est le système de messagerie SWIFT que les banques et autres institutions financières utilisent depuis des décennies. Bitcoin a des objectifs plus ambitieux de remplacer les devises existantes dans le monde.

Mieux que je puisse dire, les investisseurs considèrent le XRP comme une histoire d’outsider comme GameStop (NYSE:GME) parce qu’il affronte des rivaux bien établis et a fait face à son lot d’adversité.

La SEC a intenté une action en décembre contre Ripple, l’accusant d’avoir vendu 1,3 milliard de dollars de jetons XRP en tant que titres illégaux. Il a également pris des mesures contre l’actuel PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et l’ancien PDG Chris Larsen, accusant tous les deux de vendre du XRP à des investisseurs sans méfiance bien qu’il n’ait «que peu d’utilité réelle». En conséquence, de nombreux échanges de crypto-monnaie américains, y compris Binance et Coinbase, ont interrompu le trading XRP.

Depuis lors, cependant, le gouvernement ne peut pas faire de pause.

Plus tôt ce mois-ci, la juge Sarah Netburn a autorisé Ripple à accéder aux communications internes de l’agence sur la façon dont elle détermine si une crypto-monnaie est un titre. Netburn a également annulé une assignation à comparaître de l’agence pour huit ans de dossiers financiers de Garlinghouse et Larsen. Pour les nombreux fans de XRP, c’était la meilleure nouvelle possible, et les prix ont grimpé en flèche en conséquence.

La ligne de fond

Gardez à l’esprit que les gains en pourcentage semblent plus spectaculaires pour les petits nombres. J’ai vu des prédictions assez optimistes sur Cryptopolian, disant que XRP pourrait atteindre 3 $ d’ici 2023 et 17 $ d’ici 2030. Je pourrais tout aussi bien voir XRP piquer du nez étant donné les rebondissements imprévisibles du marché de la cryptographie.

La plupart des chiffres associés au XRP sont époustouflants.

Selon Coinbase, la capitalisation boursière de XRP est de 60,9 milliards de dollars. Il dépasse le produit intérieur brut (PIB) réel de certains pays comme la Lettonie (59 milliards de dollars), El Salvador (56 milliards de dollars) et la Syrie (50 milliards de dollars), selon le World Factbook de la CIA.

Comment est-ce possible?

L’essentiel sur XRP est que c’est le type d’investissement qui pourrait vous apporter richesse ou chagrin. Si vous êtes prêt à prendre le risque, allez-y. Ne vous attendez pas à ce que je quitte les coulisses de si tôt.

