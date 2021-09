RippleX accorde 2 millions de dollars pour promouvoir les solutions NFT sur le grand livre XRP

Ripple n’est peut-être pas l’entreprise la plus appréciée du crypto-verse, mais sa persévérance et son désir de croître malgré les revers sont quelque chose à reconnaître. RippleX, la branche de Ripple axée sur l’accélération du développement des technologies autour du registre XRP, a récemment annoncé sa première vague de subventions XRPL et embrasse la manie NFT.

Selon une annonce officielle, RippleX a distribué 2 millions de dollars en valeur totale à 25 candidats choisis de 10 pays différents.

Les NFT sont le nouveau front de bataille de l’armée XRP de Ripple

L’objectif principal des applications était le développement de projets open source traitant des NFT sur le XRP Ledger ou XRPL.

XRPL englobe tout ce que nous considérons actuellement comme l’écosystème XRP et est une évolution de l’ancien Ripple Consensus Ledger (RCL). Les anciens produits de Ripple, xRapid, xCurrent et xVia, ont à leur tour été fusionnés dans ce qui est maintenant connu sous le nom de RippleNet, rassemblant rapidement plus de 200 clients d’ici 2019.

Bien que l’objectif de Ripple ait longtemps été d’offrir un réseau de paiement rapide et bon marché, il semble que les développeurs cherchent des moyens d’exploiter le potentiel de cette blockchain et de l’adapter aux nouveaux temps. Les NFT sont un cas d’utilisation étrange pour l’écosystème XRP, malgré leur popularité.

RippleX mentionne avoir reçu plus d’une centaine de propositions, mais les plus intéressantes portaient sur les sujets suivants :

Le développement de NFT pour de multiples industries (commerce de détail, art, musique, sports, publicité numérique et capture de carbone). Outils et plateformes d’apprentissage pour s’appuyer sur et interagir avec les outils de visualisation de données XRPL Solutions de paiement et de sécurité

Dans le cas de la mise en œuvre de la compatibilité avec les NFT, XRPL pourrait augmenter considérablement sa base d’utilisateurs et pourrait même commencer à servir certaines entreprises clientes dans des domaines stratégiques tels que la numérisation d’identité, les modèles publicitaires, la chaîne d’approvisionnement, etc.

Les selectionnés

Ce sont les projets choisis. Chacun a reçu une somme d’argent différente :

Aquarelle: Ce projet vise à créer un métaverse sur le grand livre XRP. Le projet vise à créer une bibliothèque NFT open source, une place de marché NFT sur le Web et une galerie virtuelle WebGL 3D pour présenter et interagir avec les NFT.

Aquarelle est basée en Australie mais espère interagir avec des créateurs de contenu principalement indiens.

Anchain.AI – Intégration CISO™ pour le XRPL : Ce projet se concentre sur l’utilisation des NFT dans la cybersécurité pour développer une intelligence artificielle utilisée par les gouvernements pour les solutions de conformité. AnChain est basée aux États-Unis.

Bithompt : Un explorateur XRPL et une boîte à outils qui seront mis à jour pour être compatibles avec les NFT. Bithomp se trouve en Suède.

NFT ESG de CarbonLand Trust = Obligations CO2 + Conservation des forêts : Un projet qui cherche à créer des NFT qui représentent des droits sur les futurs crédits carbone. Elle est basée aux États-Unis.

Clever.Galerie : Une galerie et une place de marché NFT avec la fonctionnalité d’explorateur NFT. Elle est basée aux USA.

Interopérabilité CryptoIso20022 : Une startup qui cherche à automatiser la transformation des paiements fiduciaires en paiements cryptographiques. Il est situé en Suisse.

Cryptum / Force de blocage : Ce projet vise à développer une plate-forme API/SDK pour intégrer le XRP Ledger avec des applications. Il est situé au Brésil.

DARD: Une plate-forme d’art numérique compatible avec NFT sur Ripple Net. Il utilise également le jeton XRP comme moyen de paiement dans les transactions. Il est situé en Suède.

Galaxie: Une plateforme publicitaire construite sur le XRPL. Il est situé au Royaume-Uni.

Go4Zerps: Un SDK Golang pour créer des applications sur le XRP Ledger. Il est situé au Royaume-Uni.

Ville du grand livre : Une plateforme de visualisation 3D compatible avec les tokens sur le XRP Ledger. Situé aux États-Unis.

Grand livre : Une initiative qui cherche à créer un outil d’analyse XRP Ledger pour la recherche, la conformité et la gestion des risques. Situé aux Pays-Bas.

Terrasse NFT : Une plateforme qui cherche à offrir aux clubs de football la possibilité de créer des NFT sur XRPL. Situé au Royaume-Uni.

Audiotarky : Une plateforme de streaming de musique compatible avec XRP. Il utilisera les NFT pour distribuer les revenus. Situé au Royaume-Uni.

Peerkat : Une plate-forme NFT construite sur le grand livre XRP. Situé au Royaume-Uni.

Scratch2Hooks : Une initiative de l’Université du Luxembourg pour développer des contrats intelligents pour le XRP Ledger. Situé au Luxembourg.

Ligne de confiance : Une startup qui utilise le Flare Network pour transférer des produits entre différentes blockchains. Situé aux États-Unis.

Wallery.me : Une place de marché NFT. Situé en Suisse.

Paiements de détail Xchange : Une passerelle de grand livre DEX / XRP. Situé au Royaume-Uni.

xPayer : Une startup qui facilite les transactions XRP via iMessage. Situé aux États-Unis.

Noeud-ROUGE : Un outil de programmation visuel axé sur les solutions XRPL. Situé au Royaume-Uni

Rosette XRPL : Un explorateur XRPL. Situé au Chili.

Outils de portefeuille XRP : une WebApp avec prise en charge de la création de NFT en XRPL. Situé aux Philippines.

ZerpCraft : Un plugin qui permettra la création de NFT pour représenter l’Immobilier virtuel dans Minecraft. Situé aux États-Unis

