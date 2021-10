Ripstone ouvre deux nouveaux studios avec le vétéran de l’industrie Mark Williams à la tête du Royaume-Uni

Ripstone, le studio derrière Poker Club, Snooker 19, Chess Ultra et Pure Pool, célèbre aujourd’hui son 10e anniversaire. Pour marquer l’occasion, la société basée à Liverpool lance deux studios supplémentaires, dont l’un sera situé au Royaume-Uni tandis que l’autre s’installera plus loin.

Le studio basé au Royaume-Uni opérera à partir de la Custard Factory de Birmingham. Dirigé par Mark Williams (photo), un vétéran de l’industrie des jeux. L’ex-co-fondateur de VooFoo a également travaillé sous EA chez Codemasters.

Ce nouveau studio se concentrera sur le développement de nouvelles technologies pour assister son homologue du Merseyside dans les futurs projets de développement de jeux.

Tout est grec pour nous

Quant à l’autre studio, l’équipe ouvrira ses portes à Marathon, en Grèce. Cet emplacement travaillera sur des projets de travail à la location pour renforcer le travail du studio de Liverpool. Le chef de la technologie, Paul Hughes, se joint à l’équipe. Il apporte son expérience en travaillant pour Traveler’s Tales, le studio derrière la série de titres Lego.

« Avec nos deux nouveaux studios à Birmingham et en Grèce, un afflux de nouvelles recrues et notre récente victoire du prix » Best Places To Work « de Gamesindustry.biz en 2021, Ripstone est un endroit passionnant à vivre en ce moment », a déclaré le directeur créatif & co. -fondateur Phil Gaskell. « Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux talents dans le studio alors que nous entrons dans une nouvelle phase qui place le développement de jeux et les projets de travail à la carte au premier plan de nos opérations ».

Nous voulions nous recentrer sur le développement interne et nous éloigner de l’édition de titres tiers

Leo Cubbin, MD, Ripstone

« Je suis ravi de rejoindre Ripstone pour diriger son nouveau studio de Birmingham », a déclaré Mark Williams, directeur du studio Ripstone Birmingham. « J’ai hâte d’accueillir de nouveaux talents dans l’équipe pour nous aider à saisir les opportunités à venir alors que nous construisons de nouvelles technologies de développement de jeux puissantes pour faire passer Ripstone au niveau supérieur ».

Avec plus de 10 millions d’unités vendues à son actif, Ripstone cherche à se développer et à s’imposer comme un poids lourd sur le marché mondial des jeux. Dans une interview exclusive avec PCGamesInsider.Biz, le directeur général de Ripstone Games, Leo Cubbin, a déclaré ceci à propos de l’ouverture des deux nouveaux studios de la société :

PG.biz : Pourquoi Ripstone Games a-t-il décidé qu’il était temps de se développer ?

Léo Cubbin : Il y a un certain nombre de facteurs qui se sont réunis.

Sur le plan pratique, nous sommes dans une position financière solide pour pouvoir le faire. Nous avons pris la décision avant la pandémie que nous voulions nous recentrer sur le développement interne et nous éloigner de la publication de titres tiers et cela s’est avéré être un grand succès. Nos titres à feuilles persistantes comme Poker Club et Chess Ultra ont été un énorme succès pour nous en particulier, ce qui a à la fois validé notre instinct selon lequel se concentrer sur nos forces de développement interne était la bonne chose à faire et nous a donné la plate-forme financière dont nous avons besoin pour continuer à le faire. .

L’ouverture de ces nouveaux studios n’est, dans une certaine mesure, qu’une extension de cette décision initiale de se recentrer sur nos forces de développement internes et ils nous permettront de passer au niveau supérieur, avec notre studio de Birmingham travaillant par exemple sur de nouvelles technologies internes et un tout nouveau titre.

Quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez choisi les emplacements ?

Nous avons toujours été conscients du fait qu’il y a beaucoup de grands studios autour de Liverpool, où est basé notre studio phare, et cela signifie beaucoup de concurrence en matière de recrutement. Ainsi, une partie de la réflexion derrière le choix de ces emplacements était de nous ouvrir à de nouveaux bassins de talents.

Nous sommes ouverts à des partenariats avec de plus grands éditeurs pour des titres originaux, mais nous avons également le potentiel de financer nous-mêmes des projets

Leo Cubbin, MD, Ripstone

Birmingham est très bien connectée aux zones environnantes et a l’avantage d’être la ville natale de Mark Williams, notre chef de studio et responsable technique, il était donc pratique de penser à construire la nouvelle équipe là-bas. Lorsque nous avons visité la Custard Factory, la maison de notre nouveau studio, cela nous a semblé être le bon endroit pour nous.

Encore une fois, notre nouveau site Marathon a l’avantage d’être très bien connecté, à quelques pas d’Athènes et de tout ce que cette ville offre. Comme le studio de Birmingham, nous sommes enthousiasmés par les nouveaux bassins de talents auxquels l’emplacement nous ouvrira.

À quoi peut-on s’attendre pour Ripstone à l’avenir ?

Il y aura quelque chose d’un mélange de choses que nous faisons déjà bien ainsi que de nouveaux domaines passionnants. Nos titres à feuilles persistantes comme Poker Club et Chess Ultra ont eu beaucoup de succès, nous continuerons donc à travailler sur ceux-ci et sur des jeux comme eux.

Cependant, nous ne voulons jamais nous retrouver coincés dans un créneau et continuer à faire de nouvelles choses. C’est précisément pourquoi nous ouvrons les nouveaux studios. Notre studio de Birmingham travaille sur une nouvelle technologie et un nouveau titre, ce sera donc quelque chose de très excitant à venir dans le futur.

À l’avenir, nous sommes ouverts à la possibilité de nous associer à de plus grands éditeurs pour des titres originaux, mais nous avons également le potentiel de financer nous-mêmes ce genre de projets si nous choisissons de le faire. Au fur et à mesure que nous créons ces nouveaux studios, il y a beaucoup de potentiel et de flexibilité en termes de ce que nous sommes capables de faire. Je pense que c’est vraiment excitant et met Ripstone dans une position de force pour l’avenir.

