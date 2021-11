« Riquelme a pris la place de Battaglia »

Quelque chose que peu de gens savent, c’est que Walter Nelson a fait un passage à l’ouragan Lower et à Atlanta. « Oui, j’ai commencé en Neuvaine au Globe et après Dans Fifth ou Fourth à Atlanta, je suis parti parce que mon vieil homme est mort d’une crise cardiaque. Je devais commencer à travailler. Ma mère travaillait dans un but et si je ne commençais pas nous n’aurions pas assez d’argent. J’ai joué 5 et Je pense que ça m’a donné d’y arriver. Mais bon, j’ai commencé dans le journalisme que j’aimais depuis tout petit ». Et il a débuté sur Radio Rivadavia dans les années 70, où il a fait un terrain de jeu et couvert des combats de boxe, son autre grande passion. Aujourd’hui, cet uruguayen, qui est sur le point d’atteindre 50 ans de profession, travaille à La Red et en Amérique et dit que il a le « cœur brisé » pour son amour pour l’Argentine, où il a rencontré sa femme et a pu développer sa carrière de journaliste.

-Maintenant, vous avez participé à la série Maradona. Que pensez-vous des critiques qu’il a reçues ?

–Il y a toujours des erreurs dans la série. L’essentiel est d’analyser l’essence du protagoniste qui est très fort et il me semble qu’en cela c’est très bien fait.

-Et tu as un tatouage de Diego…

-Je l’ai fait en février 2020. J’ai senti que c’était quelque chose qu’il me devait à cause de l’admiration que j’ai pour lui depuis que je l’ai rencontré. Il ne l’a jamais vu. De toute façon, je n’avais aucune épine car je l’ai fait pour moi, pas pour lui montrer et lui dire : « Regarde ce que je me suis fait. » Il connaissait l’affection et l’affection qu’elle avait pour lui. Je l’ai fait entrer lui et son père dans Luna Park quand je jouais à Boca parce qu’ils étaient fans. Avec Diego on aimait les mêmes boxeurs, ceux avec beaucoup de technique comme Gustavo Ballas et Mano de Piedra Durán…

« J’ai vu beaucoup de photos et j’ai adoré celle-ci : sa silhouette qui saute, la 10e, la Sélection… »

-Comment a commencé ta relation avec lui ?

-Diego est apparu dans Argentinos et immédiatement sur La Red, ils m’ont envoyé prendre des notes pour lui. Comme je savais qu’il habitait rue Lascano, je l’ai attendu à la porte et nous avons noté quand il est parti pour l’entraînement. J’ai vécu beaucoup de choses avec lui sans être amis. C’était une relation amoureuse.

-Et que retiens-tu de Diego de Argentinos ?

–C’était le meilleur Diego, une chose monstrueuse, il volait, il ne pouvait pas croire les choses qu’il faisait. Quoi qu’il en soit, à Naples sans parler, il est tombé au bon endroit, avec des passionnés comme lui. À Barcelone, ils se sont fracturés la cheville et il a eu beaucoup de problèmes mais je ne pense pas qu’il serait jamais parti. Il y a des choses qu’il a faites que je n’ai vu personne faire et que j’ai le privilège d’avoir aussi vu Pelé, Messi et des décennies sensationnelles de football argentin. Aujourd’hui, il manque ici de grandes figures et surtout des joueurs avec de la personnalité et des déséquilibres. Il y a peu de dribbleurs, beaucoup se joue à l’envers et sur les côtés.

-Comment gérez-vous son absence ?

–Il n’y a pas un jour où je ne m’en souviens pas, car quelque chose apparaît toujours, une image, un commentaire. Il est très difficile de faire abstraction de la mémoire de Diego. Pour nous, ce sera éternel. La vie personnelle de Diego était tumultueuse, formidable, à un moment c’était l’enfer. Mais il me reste le joueur Diego, celui qui m’a donné tant de bonheur. Avec son dribble, sa fantaisie, sa personnalité et cœur, qui était aussi gigantesque que son ballon de football. Ils allaient main dans la main. L’équipe serait mise sur son épaule et seul le jeu vous définirait. Vue, aujourd’hui Diego jetterait deux joueurs adverses par match. S’il a été jeté au sol. Je ne remets pas en cause le prestige et la qualité de Messi, mais Leo a été battu 20% de ce qu’ils ont donné à Diego … Il était fou de l’équipe nationale, il était capable de jouer avec des béquilles. Pour cela, il a beaucoup souffert lorsqu’il a été exclu de la Coupe du monde 78. C’est une tache qui n’a jamais été enlevée même s’il ne l’a pas dit par respect pour Menotti.

– De quoi te souviens-tu le plus avec lui ?

-Beaucoup de moments. Entre eux une fois que je l’ai touché sur l’épaule, quelque chose qu’il détestait. Je l’ai fait exprès. Il était sur le dos. Il s’est retourné pour me râler et quand il m’a vu, il s’est arrêté là. « Tu allais me râler hein, » dis-je. Il a ri et a répondu: « Comment me connaissez-vous? »

Donner son livre à Ten.

-Le tournoi local est-il défini ?

-Je ne sais pas. Les jeux doivent être joués. Oui, River a un avantage important pour être champion, sachant aussi l’équipe qui est et que Gallardo est là. Maintenant, mathématiquement, il n’est pas encore un champion, ne plaisantons pas. Lors du dernier rendez-vous, il a fait match nul avec Estudiantes et a remporté Talleres…

-Qu’est-ce que tu as pensé du fait que Riquelme ait fait descendre les joueurs du bus après la défaite contre Gimnasia ?

-Je n’aime pas du tout. Si vous êtes vice d’un club vous devez vous occuper des formulaires. Vous ne pouvez pas dépasser le technicien, qui est celui qui a le droit de les enfermer dans le vestiaire et de leur dire ce qu’ils veulent. ET Roman a le droit de dire ce qu’il veut aussi, mais pas à cet endroit et à cette heure. Il a pris la place de Battaglia. Les enfants ont un match fondamental contre les Argentins et s’ils jouent mal ils seront terrifiés : « Maintenant, celui-ci vient nous défier… ». Si vous dépassez le technicien, à quoi ça sert ? Riquelme à Boca est le président, le vice, le Conseil et, s’il le veut, il devient technicien avec ce qu’il a fait. Mais il ne pensait pas avec la tête froide, il faisait chaud comme une pipe.

« Riquelme ne pensait pas avec la tête froide, il faisait chaud comme une pipe », dit-il.

-Comment voyez-vous l’arbitrage du football argentin ?

–Il y a l’impunité. Je ne sais pas ce qui se passe. « Vous devez profiter à cette équipe et nuire à l’autre », devrait être. La vérité est qu’il y a des erreurs grossières qui vous font tout soupçonner.

-Comment voyez-vous Maravilla Martinez ? Et pensez-vous que Charlo va se venger de Castaño ?

–Maravilla est un animal compétitif comme Messi et Ronaldo. Il veut redevenir champion et Murata, qui détient le titre WBA, est accessible. Le plus grand rival de Maravilla pour être champion du monde, c’est lui. Après, je pense que Charlo se vengera châtain, qui est un boxeur sensationnel avec beaucoup de cœur. Mais Il devrait se battre en poids welter car en super poids welter cela donne des avantages.

L’énorme lion qu’il a tatoué.

« Juli », pour sa petite-fille.

Une coïncidence de Maradona. Walter a rencontré sa femme lors d’une fête de remise des diplômes à Villa Devoto quand Diego avait 11 ans. De ne pas croire…

