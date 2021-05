Riqui Puig envoie un message après la victoire d’Eibar

Riqui Puig a envoyé un message aux supporters après le dernier match de la saison de la Liga à Barcelone, samedi à Eibar.

Ronald Koeman a fait beaucoup de changements pour le match mais a quand même opté contre le départ de Puig, le milieu de terrain arrivant finalement en seconde période.

Le Barça a manqué les vainqueurs 1-0 grâce au but tardif d’Antoine Griezmann, et Puig a offert ce qui suit après le coup de sifflet final.

Il a écrit: «Nous avons terminé la saison avec une victoire même si nous aurions aimé gagner le doublé pour célébrer avec vous tous. Merci pour tous les messages de soutien. Visca Barcelona! »

La saison a été difficile pour Puig qui a été conseillé de faire un prêt au début de la campagne, mais a choisi de rester et de se battre pour sa place. Il a réussi quelques sommets, comme le vainqueur du penalty en Super Coupe et une tête contre Elche, mais aurait sûrement aimé plus de temps de jeu.

Puig a peut-être maintenant des décisions difficiles à prendre concernant son avenir, en particulier si Ronald Koeman reste la saison prochaine. Le milieu de terrain a également été exclu de l’équipe espagnole des moins de 21 ans pour les Euros et doit sûrement jouer régulièrement la saison prochaine.