Riqui Puig envoie un message aux fans de Barcelone après la sortie de l’UCL

Riqui Puig a envoyé un message assez sincère aux fans de Barcelone après la sortie de la Ligue des champions mercredi aux mains du Bayern Munich.

Le milieu de terrain, qui est entré en tant que remplaçant à l’Allianz Arena, a publié quelques photos de lui-même enfant soutenant Barcelone avec sa famille.

Puig admet qu’il n’a pas l’habitude de souffrir en tant que fan de Barcelone, mais a appelé les supporters à s’unir et à aider les géants catalans à retrouver leur chemin vers le sommet.

Voici ce qu’il a écrit sur Twitter.

« Ceux d’entre nous qui sont culers depuis que je suis enfant comme ma famille et moi ne sommes pas habitués à des moments difficiles comme hier, quand on a seulement vu le club de ma vie gagner et célébrer des titres comme la Ligue des champions de Paris en 2006 avec mon père et mon frère », a-t-il écrit.

« Mais je suis sûr que nous allons nous élever avec l’aide de tous et retrouver la place que nous méritons, parmi les meilleurs d’Europe. Plus que jamais, nous devons être unis et revenir à ce qui nous a rendus uniques. Joueurs et staff quitteront leur peau pour y parvenir ! Vive le Barça !