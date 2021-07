Riqui Puig “n’a pas l’intention de quitter” Barcelone

Riqui Puig a parlé de son avenir et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club malgré une autre campagne frustrante au Camp Nou en 2019-2020.

Le milieu de terrain a passé la majeure partie de la saison sur le banc et a semblé incapable de convaincre Ronald Koeman qu’il valait bien un temps de jeu régulier.

Pourtant, malgré cela, Puig reste déterminé à réussir au Barca. Le milieu de terrain a parlé de son avenir après qu’on lui ait demandé pour quel club il aimerait jouer s’il partait.

“En raison du style de jeu et parce qu’ils ont un entraîneur qui comprend le football comme moi, [I’d choose] Manchester City », a-t-il déclaré. “Mais pour le moment, je suis super à Barcelone et je n’ai pas l’intention de partir.” “Je suis un joueur très ambitieux et je ne suis pas satisfait des minutes que j’obtiens”, a-t-il ajouté. « J’aimerais jouer de nombreux matchs, marquer des buts et remporter des titres pour être un joueur reconnu, afin que le monde me connaisse !

Puig a également discuté de certains des entraîneurs avec lesquels il a travaillé à Barcelone et a été invité à choisir celui qu’il préférait. Cela ne surprendra personne que Koeman ne soit pas en tête de sa liste.

“Je pense qu’en raison de la façon dont il comprend le football et comment il m’a traité, [I’d choose] Setien », a-t-il déclaré. “Il était très proche de moi, il m’a beaucoup aidé et j’ai beaucoup appris de lui.”

Le jeune sera de retour pour l’entraînement de pré-saison la semaine prochaine lorsqu’il tentera de convaincre une fois de plus Koeman qu’il mérite de jouer. Il a été rapporté plus tôt cet été que le président Joan Laporta souhaitait voir Puig davantage et ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas joué un rôle plus important au sein du club.