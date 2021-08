Riri est MILLIARDAIRE ! À 1,7 milliard de dollars, Rihanna fait une entrée remarquée dans un club d’élite – consultez les derniers classements Forbes

Robyn Rihanna Fenty, connue sous le nom de Rihanna, est une chanteuse, actrice, créatrice de mode et femme d’affaires barbadienne

La chanteuse américaine devenue entrepreneure Rihanna a dominé les charts musicaux avant de s’aventurer dans le monde de l’industrie de la beauté et des cosmétiques, Fenty Beauty en 2017 et maintenant elle est entrée dans l’un des rangs les plus exclusifs au monde: milliardaire. Selon la dernière liste des milliardaires de Forbes, elle est l’une des musiciennes les plus riches de la planète.

Forbes, qui dresse régulièrement des listes des personnes les plus riches du monde, a déclaré mercredi qu’il estimait qu’environ 1,4 milliard de dollars de sa valeur nette provenaient de la valeur de la société de cosmétiques Fenty Beauty, un partenariat avec le géant français de la mode LVMH dont elle détient désormais 50%.

Rihanna vaut maintenant 1,7 milliard de dollars, ce qui fait d’elle la musicienne la plus riche du monde et la deuxième derrière Oprah Winfrey en tant qu’artiste féminine la plus riche. Après Fenty Beauty, une grande partie du reste de la richesse réside dans sa participation dans sa société de lingerie, Savage x Fenty, d’une valeur estimée à 270 millions de dollars, et dans ses revenus de sa carrière de musicienne et d’actrice. Son dernier album produit date de 2016, intitulé “Anti”.

Disponibles en ligne et dans les boutiques Sephora, les produits Fenty Beauty ont rencontré un succès immédiat depuis leur lancement. Les produits ont commencé à générer un chiffre d’affaires annuel de 550 millions de dollars, donnant une rude concurrence à Kylie Cosmetics de Kylie Jenner, KKW Beauty de Kim Kardashian West et Honest Co de Jessica Alba. que c’est aujourd’hui. La ligne de beauté a touché la corde sensible dans le but de promouvoir l’inclusivité, ma production de maquillage qui correspond à des dizaines de tons de peau différents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.