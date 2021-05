Rise Against annonce la tournée américaine d’été de “ Nowhere Generation ”

Fans de S’ÉLEVER CONTRE, vous êtes sur le point d’être libéré du verrouillage. Aujourd’hui, le groupe – Tim McIlrath (chant, guitare), Joe Principe (basse), Brandon Barnes (batterie) et Zach Blair (guitares) – annonce le «Tour de génération nulle part», 17 concerts en direct et en personne se déroulent d’un océan à l’autre, principalement dans des amphithéâtres en plein air.

Produit par Nation vivante, la tournée débutera le vendredi 30 juin à New York au Rooftop du Pier 17, faisant des arrêts à Atlanta, Dallas, Philadelphie, dans le sud de la Californie, et plus encore, avant de se terminer le mardi 24 août à Salt Lake City au Complex Outdoor.

La mise en vente générale des billets commence ce jeudi 13 mai à 10 h et les achats peuvent être effectués sur RiseAgainst.com. Une spéciale S’ÉLEVER CONTRE La prévente sera disponible à compter du mardi 11 mai à 10 h, heure locale.

“Une année sans musique live à une époque où nous en avions le plus besoin a été éprouvante pour nous tous”, a déclaré McIlrath. “La musique live est absente de toutes nos vies depuis bien trop longtemps. Nous sommes impatients de résoudre ce problème “ Tour de génération nulle part ”. Cela a été une longue année, et nous avons beaucoup à dire à ce sujet… »

le «Tour de génération nulle part» est en faveur de S’ÉLEVER CONTREle neuvième album, “Génération nulle part”, le premier nouvel effort studio du groupe en quatre ans, prévu le 4 juin (Loma Vista). Le premier single de l’album, la chanson titre, est déjà dans le Top 15 de la radio rock et a accumulé plus de quatre millions de streams dans le monde. “Génération nulle part” a été enregistré à La salle de dynamitage à Fort Collins, Colorado, sous la tutelle de Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble et producteur / ingénieur de longue date Bill Stevenson (DRAPEAU NOIR, LES DESCENDANTS). L’album illustre sans crainte pourquoi S’ÉLEVER CONTRE est l’un des groupes de punk rock les plus résolus, politiquement et socialement conscients. En un mot, le nouvel album est punk rock époustouflant et provocant, avec des paroles franches qui mettent en lumière l’instabilité politique et économique d’aujourd’hui, l’escalade exponentielle de la privation des droits des citoyens, la vente flagrante de la classe moyenne et la réalisation inéquitable de Le rêve américain.

Dates 2021 confirmées pour S’ÉLEVER CONTREde «Tour de génération nulle part» sont les suivants:

30 juillet – Toit du Pier 17, New York, NY



31 juillet – Stone Pony Summer Stage, Asbury Park, NJ



01 août – Scène Skyline au Mann, Philadelphie, PA



03 août – Pavillon MECU, Baltimore, MD



04 août – Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre, Charlotte, Caroline du Nord



06 août – Tabernacle, Atlanta, GA



07 août – Amphithéâtre Saint-Augustin, Saint-Augustin, Floride



09 août – Avondale Brewing Company, Birmingham, AL



10 août – The Fillmore, New Orleans, LA



12 août – Bayou Music Center, Houston, TX



13 août – Amphithéâtre Stubb’s Waller Creek, Austin, TX



15 août – South Side Ballroom, Dallas, TX



17 août – Arizona Federal Theatre, Phoenix, AZ



20 août – The Chelsea au Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas, NV



21 août – Amphithéâtre Five Point, Irvine, Californie



22 août – Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Californie



24 août – The Complex Outdoor, Salt Lake City, Utah