S’élever contre ont sorti leur puissante reprise live de « Fils chanceux » de Creedence Clearwater Revival l’un des tubes rock les plus mémorables et les plus poignants abordant les problèmes de classe dans la conscription militaire.

Débutant le jour de la fête des anciens combattants, la pochette est tirée du nouvel EP du groupe Sessions nulle part—sortie demain via Loma Vista Recordings—et arrive avec une vidéo live enflammée. « En fait, nous avions l’habitude de couvrir ‘Fortunate Son’ au début de notre sous-sol. Pour moi, la chanson représente l’un des meilleurs exemples de mélange de musique et de politique si harmonieusement que personne ne la remet en question », déclare le chanteur/guitariste Tim McIlrath, dont le groupe perpétue la lignée des groupes de rock politiquement conscients.

Une extension live de six pistes de leur album acclamé de 2021 Génération nulle part, le nouvel EP de Rise Against capture et célèbre l’intensité anthémique des performances renommées du groupe, présentées ici sous leur forme maximale. « Fortunate Son » fait suite au premier single « Talking to Ourselves (Nowhere Sessions) », un nouveau rendu de la piste de l’album Nowhere Generation (une version live de la chanson-titre du classement Rock n ° 1 apparaît également sur l’EP).

D’autres chansons incluent une reprise propulsive de « Hybrid Moments » de Misfits et une version live du single « Savior » de Rise Against en 2009 qui a accumulé près d’un milliard de streams à ce jour et a occupé sa place au n ° 1 du palmarès des chansons alternatives de Billboard pour 65 semaines consécutives stupéfiantes.

La semaine prochaine, McIlrath et Zach Blair de Rise Against joueront trois concerts intimes de sortie d’album dans un magasin de disques britanniques – les premiers concerts locaux du groupe depuis des années – célébrant Nowhere Generation et l’EP Nowhere Sessions. Le groupe complet clôturera 2021 en jouant au Byline Bank Aragon Ballroom de Chicago le 10 décembre dans le cadre du festival de Noël The Nights We Stole de WKQX.

Sur Nowhere Generation, sorti en juin, le groupe multi-or et platine trace une ligne dans le sable avec son punk rock flamboyant et agressif et ses paroles qui mettent en lumière le jeu social et économique qui s’est empilé contre la poursuite de nos jeunes générations. du Rêve américain.

Précommandez les sessions Nowhere.