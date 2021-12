Rise Against Expand North America Dates To ‘Nowhere Generation’ Tour

Le groupe punk Rise Against avait ajouté un certain nombre de dates supplémentaires à l’étape nord-américaine de leur 2022 Génération nulle part la tournée débutera en 2022. Les billets pour la nouvelle série de dates seront mis en vente le mercredi 15 décembre à 10h, heure locale via le site officiel de Rise Against.

L’extension comprend de nouvelles dates au Palladium à Worcester, MA; L’Icon Music Center à Cincinnati, OH; Salle de bal Eagles à Milwaukee, WI ; Théâtre Skyway à Minneapolis, MN; Canada Life Centre à Winnipeg, MT, et plus encore. Pennywise et Rotting Out se joindront en tant que support à ces dates.

Le groupe terminera 2021 avec une performance au festival de Noël The Nights We Stole de WKQX au Byline Bank Aragon Ballroom de Chicago le 10 décembre.

Nowhere Generation est arrivé le 4 juin via Loma Vista Recordings. Le disque trouve Rise Against brouillant la frontière entre le punk rock flamboyant et agressif et les paroles qui mettent en lumière le climat social et économique dans lequel les jeunes générations se retrouvent à naviguer dans la poursuite du rêve américain.

Le mois dernier, Rise Against a partagé l’EP Nowhere Sessions, une extension live de six pistes de l’album qui capture et célèbre l’intensité anthémique des performances renommées du groupe. Les singles de l’EP comprenaient « Talking to Ourselves (Nowhere Sessions) » et une reprise de Creedence Clearwater Revivalest « Fils chanceux ».

Diffusez ou achetez Nowhere Generation.

Dates de la tournée de Rise Against Nowhere Generation

10 décembre – Chicago, IL – 101 WKQX Les nuits où nous avons volé Noël

1er avril – Ville De Québec, Canada – Centre Vidéotron

3 avril – Laval, Canada – Place Bell

4 avril – Ottawa, Canada – Place TD

6 avril – Toronto, Canada – Scotiabank Arena

7 avril – Londres, Canada – Budweiser Gardens

9 avril – Worcester, MA – Le Palladium *

10 avril – Cincinnati, OH – The Icon Music Center *

12 avril, Milwaukee, WI – Eagles Ballroom *

13 avril – Minneapolis, MN – Skyway Theatre *

14 avril – Winnipeg, MT – Canada Life Centre *

16 avril – Calgary, AB – Big Four Roadhouse *

17 avril – Edmonton, AB – Centre des congrès d’Edmonton *

19 avril – Seattle, WA – Théâtre WAMU *

21 avril – Redding, Californie – Redding Civic Auditorium *

22 avril – Bakersfield, CA – Mechanics Bank Theatre *

8 juin – Kralovske Vinohrady, Tchéquie – Festival d’été de Prague

9 juin – Nickelsdorf, Autriche – Nova Rock

14 juin – Budapest, Hongrie – Budapest Park Open Air

15 juin – Varsovie, Pologne – Torwar

09 juin – 11 juin – Interlaken, Suisse – Greenfield Festival

10 juin – Derby, Royaume-Uni – Download Festival

23 juin – Clisson, France – Hellfest

24 juin – Anvers, Belgique – OLT Rivierenhof (complet)

25 juin – Ysselsteyn, Pays-Bas – Jera On Air Festival

27 juin – Milan, Italie – Circolo Magnolia

29 juin – Viveiro, Espagne – Resurrection Fest

* avec Pennywise et Rotting Out