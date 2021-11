Rise Against publie la vidéo de performance « Talking To Ourselves » de « Nowhere Sessions »

S’ÉLEVER CONTRE sortira un nouvel EP, « Séances nulle part », une extension live de son dernier album acclamé, « Génération nulle part », le 12 novembre via Enregistrements Loma Vista. Inspiré par le succès de l’album et de la tournée américaine triomphale de cet été dans divers amphithéâtres à guichets fermés et grandes scènes de festivals à travers le pays, l’EP capture et célèbre l’intensité anthémique des performances renommées du groupe, présentées ici sous leur forme maximale. Une vidéo de performance pour le premier single « Parler à nous-mêmes (Séances nulle part) » , une version live du single radio actuel du groupe et l’un des trois « Génération nulle part » morceaux présentés sur l’EP, peuvent être vus ci-dessous.

De la chanson, chanteur/guitariste Tim McIlrath dit: « ‘Se parler à soi-même’ consiste à vous regarder vous-même et les gens autour de vous tomber dans la complaisance. Malgré tous vos efforts pour attirer l’attention des gens, vous avez l’impression que personne n’écoute. Parfois, nous ressentons l’envie de faire quelque chose de fou, de troubler la paix, de bousculer le monde qui nous entoure. Nos actions peuvent être perçues comme sortant de l’ordinaire, mais ce sont des actes de désespoir alors que tout le reste a échoué. »

D’autres chansons sur « Séances nulle part » comprendre S’ÉLEVER CONTREle succès de 2009 « Sauveur », qui cumule à ce jour près d’un milliard de streams et tient sa place de n°1 sur Panneau d’affichage‘s Alternative Songs chart pendant 65 semaines consécutives stupéfiantes, ainsi que des reprises enflammées de INSUFFISANTS‘ « Moments hybrides » et RENAISSANCE DE L’EAU CLAIRE DE CREEDENCE‘s « Fils fortuné ». L’EP propose également une version live de leur tube rock envoûtant et passionné « Génération nulle part » (l’original s’est hissé au n°1 à la radio Rock et au n°7 à la radio alternative, où il a figuré dans le Top 10 pendant 10 semaines consécutives).

« Nos chansons prennent tellement de patines différentes lorsque nous les jouons en direct ou que nous les dépouillons », dit McIlrath du nouveau PE. « À certains égards, chaque fois que nous jouons, c’est différent. C’était amusant de documenter l’une de ces sessions et nous sommes ravis de la partager avec le monde. »

McIlrath et Zach Blair de S’ÉLEVER CONTRE jouera ensuite trois concerts intimes de sortie d’album au Royaume-Uni en novembre à l’appui de « Génération nulle part ». Le groupe complet clôturera 2021 en jouant à la Byline Bank Aragon Ballroom de Chicago le 10 décembre dans le cadre de WKQX‘s « Les nuits où nous avons volé Noël » Festival. Un itinéraire actuel est ci-dessous, y compris un ensemble initial de dates en direct 2022.

Au « Génération nulle part », sorti en juin, le groupe multi-or et platine trace une ligne dans le sable avec son punk rock flamboyant et agressif et ses paroles qui mettent en lumière le jeu social et économique qui a été empilé contre la poursuite de l’Américain par nos jeunes générations Rêver. L’album a fait ses débuts au sommet de plusieurs classements Billboard avec ses ventes de la première semaine (n° 1 sur Rock, n° 3 sur Top Current Albums, n° 3 sur Vinyl et le Top 40 du Top 200), et a été gagner la grande presse du groupe de points de vente, y compris Revolver, Conséquence, Brooklyn végétalien, Grammy.com, auteur-compositeur américain, La ligne du meilleur ajustement, Choc, Kerrang !, et Toute la musique, tandis que le 4 juin a été déclaré « Rise Against Day » à Chicago, la ville natale d’origine du groupe.

« Séances nulle part » Liste des morceaux de l’EP :

01. Parler à nous-mêmes (séances nulle part)



02. Broken Dreams, Inc. (Séances nulle part)



03. Fils chanceux (séances nulle part)



04. Génération Nowhere (sessions Nowhere)



05. Moments hybrides (sessions Nowhere)



06. Sauveur (séances nulle part)



