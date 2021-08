Rise Against Reach No.1 avec ‘Nowhere Generation’, commence la tournée

Lève-toi contre le dernier single, “Nowhere Generation”, a pris la première place du classement Mediabase Active Rock, faisant ses débuts au n ° 1. La chanson reste également au n ° 8 du classement radio alternatif.

Avant leur tournée qui vient de commencer, le groupe a sorti une nouvelle version acoustique du morceau avec Meg Myers au chant invité. « Lorsque nous avons sorti la version acoustique de « Nowhere Generation », nous avons découvert qu’elle était vraiment liée à beaucoup de gens », explique Tim McIlrath de Rise Against. “Nous avons entendu beaucoup de voix uniques et magnifiques, et nous savions que nous devions ajouter une autre voix magnifique et unique à cette chanson. Meg était le choix parfait et nous sommes ravis de la façon dont tout s’est déroulé.

Sur leur nouvel album, également intitulé Génération nulle part, sorti le 4 juin via Loma Vista Recordings, Rise Against trace une ligne dans le sable avec son punk rock flamboyant et agressif et ses paroles qui mettent en lumière le jeu social et économique qui a été empilé contre la poursuite du rêve américain par nos jeunes générations .

Le groupe de Chicago vient de lancer sa tournée estivale avec Descendents et The Menzingers avec un incroyable spectacle à guichets fermés à New York au Pier 17 vendredi dernier. Voir les dates restantes ci-dessous.

Rise Against Dates de tournée :

Mar. 3 AOT

Pavillon MECU

Baltimore, Maryland

Mercredi 4 AOT

Amphithéâtre Charlotte Metro Credit Union

Charlotte, Caroline du Nord

ven. 6 AOT

Tabernacle

Atlanta, Géorgie

sam. 7 AOT

Amphithéâtre Saint-Augustin

Saint-Augustin, Floride

Lun 9 AOT

Société de brassage Avondale

Birmingham, Alabama

Mar. 10 AOT

Le Fillmore

La Nouvelle-Orléans, LA

jeu. 12 AOT

Centre de musique Bayou

Houston, TX

ven. 13 AOT

Amphithéâtre Waller Creek de Stubb

Austin, Texas

Dim 15 AOT

Salle de bal côté sud

Dallas, Texas

mar. 17 AOT

Théâtre fédéral de l’Arizona

Phénix, Arizona

Mercredi 18 AOT

Amphithéâtre Vina Robles

Paso Robles, Californie

ven 20 AOT

Le Chelsea au Cosmopolitan

Las Vegas, Nevada

sam. 21 AOT

Amphithéâtre à cinq points

Irvine, Californie

dim. 22 AOT

Le Maçonnique

San Francisco, Californie

mar. 24 AOT

Le Complexe Extérieur

Salt Lake City, Utah

ven. 27 AOT

Parc musical de Saint Louis

Maryland Heights, Missouri

sam. 28 AOT

Pavillon Huntington Bank à l’île du Nord

Chicago, Illinois

sam. 4 septembre

Festival d’été

Milwaukee, WI

jeu. 9 SEP

Festival de Rock Blue Ridge

Danville, Virginie

dim 12 sept.

Canal 93.3 Big Gig

Englewood, CO

ven 17 sept.

Festival de musique à quatre accords

Washington, Pennsylvanie

dim. 26 septembre

Roche rebelle 2021

Orlando, Floride

dim. 10 octobre

Fête des répliques 2021

Sacramento, Californie

Lun 15 NOV

Événement de sortie d’album au Royaume-Uni de Nowhere Generation

Leeds, Royaume-Uni

Mar 16 NOV

Événement de sortie d’album au Royaume-Uni de Nowhere Generation

Brighton, Royaume-Uni

Mer 17 NOV

Événement de sortie d’album au Royaume-Uni de Nowhere Generation

Kingston Upon Thames, Royaume-Uni

jeu. 9 JUIN 2022

Roche Nova

Nickelsdorf, Autriche

jeu. 9 JUIN 2022

Festival Greenfield 2022

Interlaken, Suisse

ven. 10 JUIN 2022

Télécharger Festival 2022

Derby, Royaume-Uni

jeu. 23 JUIN 2022

Hellfest 2022

Clisson, France

sam. 25 JUIN 2022

Jera On Air Festival 2022

Ysselsteyn, Pays-Bas

mer. 29 JUIN 2022

Fête de la résurrection 2022

Vivero, Espagne