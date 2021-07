Rise Against Share Acoustic Nowhere Generation Ft. Meg Myers

S’élever contre aujourd’hui partagé une nouvelle version acoustique de leur tube rock envoûtant et passionné “Nowhere Generation”, avec la voix de Meg Myers, aux côtés d’une nouvelle vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous.

La chanson – une reprise dépouillée de l’original percutant qui a maintenu sa position de n ° 2 au US Rock pendant trois semaines consécutives et est passée cette semaine au n ° 8 à la radio alternative américaine – est la chanson titre du dernier album de Rise Against.

« Lorsque nous avons sorti la version acoustique de « Nowhere Generation », nous avons découvert qu’elle était vraiment connectée avec beaucoup de gens », explique Tim McIlrath de Rise Against. “Nous avons entendu beaucoup de voix uniques et magnifiques, et nous savions que nous devions ajouter une autre voix magnifique et unique à cette chanson. Meg était le choix parfait et nous sommes ravis de la façon dont tout s’est déroulé.

« Quand Rise Against m’a demandé de chanter sur « Nowhere Generation », j’ai ressenti une connexion instantanée avec la chanson. Il y a une puissance et une pureté dans cette chanson qui est si curative et unificatrice », explique Meg Myers. « C’est la voix d’une jeune génération qui ne se sent pas entendue. Je pense qu’il est si important en ce moment pour l’évolution de notre conscience et pour la société de regarder autour de nous et de se demander : « qui sommes-nous, que faisons-nous ici, où allons-nous et pourquoi ? »

Rise Against partira pour une tournée américaine d’un mois la semaine prochaine en soutien à Nowhere Generation, rejoint par Descendents et The Menzingers, et commencera par une série de concerts à guichets fermés à Cleveland, New York et Asbury Park.

Les fans britanniques pourront voir le groupe le 21 novembre, lorsque le groupe se rendra pour une courte série d’événements intimes et dépouillés en magasin.

Rise Against apparaîtra dans les spectacles suivants :

Lun 15 novembre : Key Club, Leeds avec Crash Records

Mardi 16 novembre : Chalk, Brighton avec Resident Records

Mercredi 17 novembre : Pryzm, Kingston avec Banquet Records

Sur leur nouvel album, sorti le 4 juin via Loma Vista Recordings, Rise Against trace une ligne dans le sable avec son punk rock flamboyant et agressif et ses paroles qui mettent en lumière le jeu social et économique qui a été empilé contre la poursuite de nos jeunes générations. du Rêve américain.

Nowhere Generation a valu au groupe une excellente presse de la part de points de vente tels que Revolver, Consequence, Brooklyn Vegan, Grammy.com, American Songwriter, The Line of Best Fit, Clash, Kerrang ! et All Music, tandis que le 4 juin a été déclaré « Rise Against Day À Chicago », la ville natale d’origine du groupe. La semaine dernière, Rise Against a également annoncé le roman graphique Nowhere Generation, qui voit le groupe faire équipe avec l’écrivain Shaun Simon (True Lives of the Fabulous Killjoys, Electric Century) et les artistes Sally Cantirino, Val Halvorson, Huseyin Ozkan, Soo Lee, et plus à annoncer, qui devrait sortir en octobre via Z2 Comics.

Les dernières sorties de Meg Myers – les albums acclamés de 2020 Thank U 4 Taking Me 2 The Disco et I’d Like 2 Go Home Now – représentaient la première nouvelle musique de la rockeuse de LA depuis le succès retentissant de sa reprise en tête des charts du classique de Kate Bush en 1985, “Courir en haut de cette colline.” Joué à l’origine dans un concert NPR Tiny Desk, le morceau est entré dans l’histoire plus tôt cette année en atteignant la première place du palmarès « Alternative Songs » de Billboard 42 semaines après sa sortie officielle en mars 2019 – le plus long voyage au sommet des trois décennies du palmarès. l’histoire.

Achetez ou diffusez Nowhere Generation.