Rise Against Share Les symphonies Ghost Note prennent la génération nulle part

Rise Against a partagé une version épurée et réinventée de leur nouveau single, “Nowhere Generation”. Désormais connue sous le nom de «Nowhere Generation (Ghost Note Symphonies)», la nouvelle prise reste fidèle à son esprit punk et à son message fulgurant. Vous pouvez consulter la nouvelle version de la chanson ci-dessous.

La version originale de «Nowhere Generation» a explosé à la radio et au streaming mondial: le morceau frappe à la porte du Top 15 de Rock Radio au n ° 16, se rapprochant du Top 20 d’Alternative au n ° 22, sa diffusion totale continue de se multiplier exponentiellement, et a amassé plus de 3,5 millions de flux mondiaux, et ce n’est pas fini.

«Nowhere Generation (Ghost Note Symphonies» »a été produit par Bill Stevenson, Andrew Berlin et Chris Beeble, et enregistré en août 2020 à The Blasting Room à Fort Collins, CO, Rise Against – Tim McIlrath / chant, rythme, guitare, Joe Principe / basse, Brandon Barnes / batterie et Zach Blair / guitare – ont été rejoints par des musiciens au violon, à l’alto, au violoncelle, à la contrebasse et au piano, des instruments auxquels on ne s’attendrait pas sur un album de Rise Against, mais qui offrent une nouvelle dynamique à la chanson.

Ce n’est pas la première fois que Rise Against transforme l’une de ses chansons punk rock enflammées en une présentation acoustique magnifiquement orchestrée. Vingt-dix-huit ont vu la sortie de Ghost Note Symphonies, Vol 1, une entreprise créative où le groupe a réinventé sa musique d’une manière à laquelle personne ne s’attendait. L’orchestration épurée était brute et révélatrice lyrique tout en étant puissante et convaincante musicalement.

Le chanteur / parolier McIlrath a déclaré: «Toute bonne chanson devrait pouvoir être réduite à une guitare acoustique et jouée autour d’un feu de camp. “Nowhere Generation” nous a frappé comme l’une de ces chansons et nous sommes retournés à la Blasting Room l’année dernière après avoir terminé l’album pour suivre une version acoustique que nous avons incluse comme face B d’une édition limitée de sept pouces. Pour y arriver, nous avons appelé nos lecteurs de cordes Ghost Note et changé la sensation. Nous lui avons donné le traitement débranché ‘The Ghost Note Symphonies’ pour recréer la même chanson mais avec une ambiance complètement différente. ”

Au cours des 20 dernières années, la musique de Rise Against a été façonnée par l’activisme et le sens de la justice sociale des membres du groupe, des éléments qui sont au centre du nouvel album, Nowhere Generation, prévu pour une sortie le 4 juin via Loma Vista Recordings.

Pour célébrer la sortie du prochain album de Rise Against, Nowhere Generation, Rough Trade accueillera une séance de questions-réponses interactive spéciale et une performance acoustique de Tim McIlrath le mercredi 9 juin à 19h BST. L’événement est réservé aux résidents du Royaume-Uni et sera organisé via Zoom.

Nowhere Generation sort le 4 juin et peut être précommandé ici.