‘Rise’, l’histoire de la famille Antetokounmpo vers le rêve de jouer en NBA

Le saut réussi des frères Antetokounmpo vers la NBA sera diffusé sur grand écran. Rise, le film que Disney+ sortira en 2022, s’inspirera de l’histoire familiale avec origine au Nigeria, escale en Grèce et destination finale aux États-Unis. Un travail qui influencera la détermination d’une famille immigrante à aller de l’avant et lancez la carrière de vos enfants dans le sport d’élite.

Uche Agada, un jeune ouvrier d’une chaîne de magasins ouverte 24h/24 dans le New Jersey qui a pris connaissance du processus de sélection via le réseau social Instagram, incarnera le jeune Giannis. Il a convaincu lors de ses auditions et a demandé une opportunité pour son frère Ral. Il jouera le rôle de Thanasis. La production comprendra également les frères kostas (Jaden Osimuwa) et Alexis (Elie Shomanke), ainsi que ses parents Charles (Dayo Okeniyi) et Véra (Yétide Badaki). Kevin, l’agent de Giannis, ou John Hammond, directeur général des Milwaukee Bucks, auront également leur espace.

Le film est réalisé par Akin Omotoso (Wow), avec Bernie Goldmann (300) en tant que producteur et Giannis Antetokounmpo en tant que producteur exécutif. Les coproducteurs sont Andreas Dimitriou et Michael Foutras.

« J’espère que Rise aidera ceux qui se trouvent dans des circonstances similaires., garder espoir, rester fidèle aux objectifs et de ne pas abandonner la lutte pour une vie meilleure », déclare Giannis à propos du lancement. Le grand saut de la famille Antetokounmpo.