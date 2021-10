Rise’ ne prendra pas en charge le jeu croisé Nintendo Switch et PC

Quiconque espère que le prochain port PC de Monster Hunter: Rise jouera bien avec son homologue Nintendo Switch sera très déçu. Selon le développeur Capcom, ni les sauvegardes croisées ni le jeu croisé ne feront partie du jeu.

Monster Hunter: Rise est sorti sur Nintendo Switch en mars et est déjà l’un des titres les plus vendus de l’année. Alors que Capcom cherche à faire du PC sa plate-forme principale, un port de Monster Hunter: Rise, ainsi que sa prochaine extension Sunbreak, arriveront sur PC l’été prochain. Le port prendra en charge de nombreuses fonctionnalités graphiques qui ne sont pas disponibles sur la version Switch, mais malheureusement, la progression et le jeu entre les deux plates-formes ne font pas partie de ces fonctionnalités.

« Nous avons entendu vos demandes de Cross-Save/Cross-Play pour Monster: Hunter: Rise and Sunbreak », a déclaré Capcom sur Twitter. « Malheureusement, après l’avoir examiné tout au long du processus de développement, nous avons constaté que nous ne pouvions pas le mettre en œuvre cette fois-ci. »

Ce n’est pas choquant en soi, mais il est facile de comprendre pourquoi de nombreux fans ne sont pas ravis de cette annonce. Monster Hunter vous oblige à jouer pendant des centaines d’heures pour atteindre son contenu le plus cool. Donc, tous ceux qui veulent doubler et obtenir la version PC pour ses améliorations techniques n’auront plus qu’à travailler jusqu’à la fin du jeu.

Les sauvegardes croisées, en particulier, ne sont pas non plus une fonctionnalité rare entre Switch et PC. Le récent Diablo 2: Resurrected, par exemple, le permet. Quant au jeu croisé entre les plateformes, c’est plus un standard au quotidien. Fortnite est énorme sur Switch et a un jeu croisé.

Espérons que Capcom change de ton avant que Monster Hunter: Rise n’arrive sur PC.

