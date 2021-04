Rise of Green Architecture Buildings: Tirer parti du buzz de la durabilité pour les générations futures de l’Inde

Récemment, ITC Hotels est devenu le premier hôtel au monde à obtenir la certification LEED Zéro Carbone! (Source de l’image: ITC Windsor)

Qu’est-ce qui rend les bâtiments d’architecture verte importants dans le monde d’aujourd’hui? Dans le monde entier, les bâtiments verts et l’architecture verte prennent de l’ampleur à travers le monde. Prenons par exemple le bâtiment emblématique Pixel d’Australie, qui est le premier bureau neutre en carbone du pays. À première vue, le bâtiment vert arborait des panneaux aux couleurs éclatantes qui maximisaient la lumière du jour tout en fournissant de l’ombre et soutenaient le traitement des eaux usées, un toit qui captait l’eau de pluie et des éoliennes verticales.

Un autre exemple notable est le bâtiment le plus haut du monde – oui, la tour de Shanghai, connue pour être non seulement une merveille architecturale, mais aussi un modèle de construction écologique durable qui utilise moins d’énergie que les autres gratte-ciel et est également certifiée LEED platine.

Alors, qu’est-ce qui crée le buzz pour l’architecture verte en Inde?

Et plus important encore, pour le contexte indien qui est criblé de multiples défis à différents niveaux, qu’implique exactement l’architecture verte?

Qu’est-ce que l’architecture du bâtiment écologique?

Selon Varun Pahwa, président de Desiccant Rotors International (DRI), «les conceptions, l’architecture et la construction durables« vertes »respectueuses de l’environnement se sont institutionnalisées avec la disponibilité de plusieurs programmes de certification des bâtiments. Ces certifications fournissent un cadre et des objectifs d’empreintes énergétiques à atteindre. Nous pouvons désormais mesurer les résultats en temps réel et valider le degré de vert d’un bâtiment. L’adoption de nouvelles technologies, outils et logiciels dans le but d’améliorer la productivité et de fournir des solutions innovantes et intelligentes en matière d’énergie est devenue un élément essentiel de l’architecture « verte », car la nécessité de réduire les empreintes de carbone et d’émissions se poursuit. Ceci est valable pour tous les projets résidentiels, commerciaux et industriels. »

Pourquoi l’architecture verte est-elle importante?

Selon Dikshu C. Kukreja, directeur général de CP Kukreja Architects, qui se classe parmi les 100 plus grands cabinets d’architecture au monde, «L’architecture verte utilise des pratiques de conception durables pour la construction, en utilisant des matériaux de construction disponibles localement et des techniques climatologiquement réactives pour dériver les meilleures solutions de conception possibles. Cette approche a pris de l’ampleur ces dernières années avec une préoccupation croissante des effets néfastes de la construction de bâtiments sur l’environnement.

Il ajoute: «En regardant autour de nous, nous nous rendons compte que de plus en plus de villes à travers l’Inde seront très bientôt invivables. Je crois qu’il est autant de la responsabilité d’un architecte de concevoir un nouveau bâtiment que de pouvoir diffuser des informations et des connaissances à travers la société, sur des questions pertinentes qui nous concernent aujourd’hui ou le seront dans les temps à venir.

L’industrie hôtelière indienne fait notamment de nouveaux progrès à cet égard. Récemment, ITC Hotels est devenu le premier hôtel au monde à obtenir la certification LEED Zéro Carbone! Il s’agit d’un exemple remarquable de la façon dont l’industrie hôtelière indienne fait preuve d’excellence dans la réduction de l’empreinte carbone et la promotion de pratiques durables et percutantes.

Définissant le contexte mondial de la réduction de l’empreinte carbone et soulignant le rôle de la technologie dans la production d’or durables, Varun Pahwa, président de Desiccant Rotors International (DRI), a déclaré à Financial Express Online: une reconnaissance croissante du fait que les ressources sont rares, et le passage à la réduction de l’empreinte carbone n’est plus une option mais une nécessité. L’innovation et la technologie jouent un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs, dès la phase de conceptualisation et de conception et dans le respect des normes et standards internationaux. Les marchés indiens ont déjà connu une croissance des solutions durables dans tous les secteurs. Alors que le mouvement vers la réalisation des objectifs de l’ONU SGD devient plus prononcé, le «vert» est la nécessité de l’heure. »

