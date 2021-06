Rise of the Beasts’ sera tourné au Machu Picchu – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Transformers: Rise of the Beasts aura le Pérou comme l’une de ses principales étapes. Le nouvel opus de la franchise mettra en vedette l’acteur latin Anthony Ramos et l’actrice Dominique Fishback.

Le film de science-fiction sera produit par Lorenzo di Bonaventura et sera réalisé par Steven Caple Jr. On estime que le film Transformers : Rise of the Beasts sortira le 24 juin 2022.

Les lieux les plus emblématiques du Pérou tels que Machu Picchu et Cusco serviront à développer l’intrigue des voitures qui se transforment pour combattre le mal.

Le réalisateur, Caple Jr. a assuré que le Machu Picchu est “un endroit très magique” et a souligné qu’ils faisaient tout leur possible pour pouvoir travailler dans un endroit aussi compliqué pour un tournage comme celui-là.

“Je ne pense pas qu’un film de la taille de Transformers: Rise of the Beasts y ait jamais été tourné auparavant”, a déclaré le cinéaste, qui a remercié les autorités péruviennes d’avoir ouvert les portes du tournage au Machu Picchu.

Di Bonaventura, qui était fier de pouvoir apporter la culture et l’histoire du Pérou dans les salles, a expliqué qu’ils passeront « entre cinq et six semaines » à tourner dans le pays andin et que le film montrera également la ville « spectaculaire » de Cuzco.

En plus du Pérou, Transformers: Rise of the Beasts se déroulera à New York.

Après l’inspiration des années 80 de Bumblebee (2018), le dernier film de Transformers, ce nouveau film se situera chronologiquement dans les années 90.

Transformers: Rise of the Beasts marquera les débuts dans la saga de l’acteur Anthony Ramos, qui vient de créer In the Heights et faisait partie de la comédie musicale Hamilton de Lin-Manuel Miranda.

L’interprète a révélé que son personnage dans Transformers s’appelle Noah, un ancien expert en électronique militaire qui vient de rentrer à New York.

“Ce qui l’inquiète le plus, c’est de prendre soin de sa maison et de sa famille”, a déclaré Ramos à propos d’un rôle qui, à son avis, se distingue par sa “ténacité” et son “cœur”.

Aux côtés de Ramos, l’un des Latinos avec le plus d’avenir à Hollywood, apparaîtra l’Afro-américaine Dominique Fishback, qui a également attiré l’attention de l’industrie cinématographique après sa participation à la série The Deuce et au film Judas and the Black Messiah. .

En ce qui concerne les protagonistes non humains de Transformers: Rise of the Beasts, les Autobots, avec Optimus Prime à la barre, traiteront dans ce film de nouveaux ajouts à la saga cinématographique Transformers tels que les Maximals, les Predacons et les Terrorcons.

La saga Transformers, promue par le réalisateur Michael Bay et qui compte déjà six films à son actif, a rapporté environ 5 milliards de dollars dans le monde.