Rise of the Beasts’ va redémarrer l’un des meilleurs dessins animés des années 90 sur grand écran – .

En 2017, Michael Bay a conclu ses dix ans de tournage de cinq films sur la franchise Transformers avec Le dernier chevalier. Un an et demi plus tard, le film dérivé Bumblebee est devenu le premier film de l’histoire de la série à recevoir un accueil positif, obtenant une note de 90 % sur Rotten Tomatoes. On ne savait pas où la série irait ensuite. Lors d’un événement virtuel mardi, tous ces mystères ont finalement été résolus, et le nom et l’intrigue de la septième entrée ont finalement été révélés.

Le producteur Lorenzo di Bonaventura et le réalisateur Steven Caple Jr. ont révélé mardi que Transformers: Rise of the Beasts sortira en salles le 24 juin 2022. Comme les fans de longue date l’ont peut-être deviné sur la base du titre, le film abordera la guerre des bêtes saga du milieu des années 90.

Alors que les cinq films originaux se déroulaient de nos jours et Bumblebee en 1987, Rise of the Beasts aura lieu en 1994, ce qui devrait lui permettre de raconter sa propre histoire. Selon Variety, le film suit une chercheuse en artéfacts nommée Elena (Dominique Fishback) qui continue de se faire voler le mérite de ses découvertes par son patron, et un ancien expert en électronique militaire nommé Noah (Anthony Ramos). Les deux vivent à New York, mais l’équipe tourne également au Pérou.

Le film serait une sorte d’histoire d’origine pour Optimus Prime (exprimé par Peter Cullen), couvrant son arrivée initiale sur Terre et son ascension pour devenir le chef des Autobots. Bumblebee sera impliqué, tout comme les Transformers classiques comme Mirage et Arcee.

Le reste de l’histoire se concentrera sur les Maximals et les Predacons, qui sont « des animaux préhistoriques qui ont voyagé dans le temps et l’espace, et nous les trouvons sur Terre ». Dans la série télévisée de dessins animés originale qui a commencé à être diffusée en 1996, ils sont les descendants des Autobots et des Decepticons, et les Maximals sont dirigés par Optimus Primal tandis que Megatron dirige les Predacons.

“Nous avions quelque peu épuisé, je dirais, la bataille entre Decepticons et Autobots”, a déclaré le réalisateur Steven Caple Jr. (Creed II). “Vous allez voir des méchants que vous n’avez jamais vus auparavant, vous allez voir des Autobots que vous n’avez jamais vus auparavant, vous allez voir beaucoup d’éléments que nous n’avons jamais fait auparavant.”