Rise of the Moors lourdement armé est mis en ligne PENDANT l’impasse ⋆ 10z viral

Un membre d’un groupe “lourdement armé” appelé “Rise of the Moors” s’est rendu sur les réseaux sociaux pour diffuser une vidéo en direct lors d’une impasse avec la police de l’État du Massachusetts, qui s’est finalement terminée avec 11 personnes en garde à vue.

L’impasse a commencé samedi matin lorsque la police s’est arrêtée pour aider deux véhicules en panne et a découvert que le groupe était armé d’armes d’épaule et d’armes de poing et portait un équipement tactique. Du Boston Globe :

Neuf personnes sont en garde à vue samedi matin lors d’une confrontation avec un groupe d’hommes armés qui ont été rencontrés par un soldat qui s’est arrêté pour aider deux véhicules dans la voie de dépannage de l’Interstate 95 à Wakefield samedi matin, a annoncé la police d’État. La police avait annoncé deux arrestations lors d’une conférence de presse juste après 8 heures du matin. Les autres arrestations ont été signalées dans un communiqué ultérieur. La police procède actuellement à des ratissages de leurs deux véhicules et des bois à proximité, selon le communiqué, publié à 10h30.

Mis à part le nom du groupe, la police n’a pas été en mesure de fournir des détails sur leurs motivations ou leur idéologie, à part le fait qu’ils traversaient l’État pour se rendre dans le Maine pour une « formation ».

Mais un membre du groupe, Jamhal Talib Abdullah, a utilisé plusieurs plates-formes de médias sociaux pour diffuser en direct pendant l’impasse afin de dire aux gens que son groupe n’est “pas anti-gouvernemental” et de prétendre qu’ils ne faisaient rien de mal. Il a même diffusé une partie de sa conversation avec les négociateurs de la police de l’État du Massachusetts :

« Nous sommes sur l’autoroute 95 dans le Massachusetts… La police nous a vus sur le bord de la route avec nos armes en sécurité. Nous avions peur alors nous sommes sortis. Un homme qui s’identifie comme Jamhal Talib Abdullah Bey est également sur YouTube en streaming sur le compte Rise of the Moors. @wbz pic.twitter.com/PfaqzUTjxR – Anaridis Rodriguez (@Anaridis) 3 juillet 2021

L’impasse a complètement coupé la circulation sur l’autoroute pendant des heures.

Regardez ci-dessus via la chaîne YouTube Rise of the Moors.

