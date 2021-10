Rise of the Tomb Raider sera gratuit pour les membres Prime

Crystal Dynamics et Prime Gaming offrent L’ascension du Tomb Raider sur PC à tous les membres Prime.

Les membres Prime pourront télécharger le jeu gratuitement du 1er au 14 novembre.

Pour récupérer votre exemplaire gratuit, avant le 14 novembre, rendez-vous sur Prime Gaming, sélectionnez Jeux avec Prime et choisissez l’offre Rise of the Tomb Raider.

Le billet de faveur fait partie de la célébration par Square Enix et Crystal Dynamic du 25e anniversaire de la franchise Tomb Raider, qui comprend également une vente sur diverses plateformes.

Dans le cadre de la célébration, de nombreux jeux et modules complémentaires Tomb Raider sur Steam, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, Square Enix Store, Xbox Games Store et PlayStation Store sont en vente. Pendant la vente, vous pouvez obtenir un rabais allant jusqu’à 89%. Les personnes intéressées n’ont qu’à visiter la boutique en ligne de leur choix et rechercher Tomb Raider pour voir quelles offres sont disponibles sur leur plateforme.

Lancée en octobre 1996, la série de jeux vidéo Tomb Raider s’est vendue à plus de 85 millions d’exemplaires dans le monde à travers plus de 20 titres et a remporté des dizaines de prix de l’industrie.

Sa protagoniste, Lara Croft, est depuis devenue l’un des personnages les plus reconnaissables au monde ainsi qu’une icône mondiale pour des dizaines de millions de personnes. Tomb Raider est également une franchise de culture pop, produisant trois films, plusieurs séries de bandes dessinées, une variété de produits dérivés et bientôt une nouvelle série télévisée animée.

Reprenant après les événements de la trilogie redémarrée de Tomb Raider, la série animée tracera le prochain chapitre de Lara alors qu’elle deviendra la pilleuse de tombes qu’elle est destinée à devenir.

La série est en développement avec Netflix et Legendary Television aux côtés de Powerhouse Animation, le studio derrière Castlevania, He-Man and the Masters of the Universe et Blood of Zeus.

Hayley Atwell (Captain America, Mission : Impossible 7) sera la voix de Lara Croft, et Allen Maldonado (Heels, The Wonder Years) sera la voix de l’expert en technologie et collègue Zip. Earl Baylon reprendra son rôle du jeu vidéo en tant que voix de l’un des amis les plus fiables de Lara, Jonah Maiava.