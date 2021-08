Rise to War apportera la Terre du Milieu aux mobiles en septembre ⋆ .

]]>]]>

Warner Bros. Interactive Entertainment et NetEase Games ont annoncé que les fans pourront bientôt s’aventurer sur la Terre du Milieu et participer à la Guerre de l’Anneau sur leurs appareils mobiles avec la sortie de Le Seigneur des Anneaux : Rise to War, un nouveau jeu de stratégie basé sur la fantaisie emblématique de JRR Tolkien et les adaptations de longs métrages de Peter Jackson, qui devrait être lancé en septembre.

Dans ce jeu de guerre saisonnier géostratégique, les joueurs se lanceront dans de nouvelles aventures pour constituer des armées à conquérir et étendre stratégiquement leur territoire à la poursuite de l’Anneau Unique. Situé dans le troisième âge de la Terre du Milieu, Le Seigneur des Anneaux : Rise to War offre une interprétation immersive et fidèle du monde fictif d’Arda et de sa vaste gamme de personnages – du Ranger du Nord, Aragorn, à l’Elven Seigneur de Fondcombe, Elrond.

En fonction de leur choix de se ranger du côté du bien ou du mal, les joueurs peuvent créer des communautés ou des bandes et collaborer avec d’autres membres sur des plans d’attaque tranchants et des défenses profondément renforcées contre leurs rivaux. Les fans cultiveront les liens de ces alliances sur le champ de bataille, le tout dans le but d’étendre les territoires via la conception de carte à base de tuiles du jeu. Avec les divers terrains et eaux de la Terre du Milieu divisés et représentés par ces tuiles, chaque victoire pleine d’action réclamera une autre pièce pour l’alliance, tandis que chaque défaite entraînera une perte de terres.

Ces systèmes complexes de construction d’alliances et de tuiles inhérents à Le Seigneur des Anneaux : Rise to War mettront les aventuriers courageux sur la voie non seulement pour déjouer et vaincre leurs ennemis, mais aussi pour s’emparer du prix ultime : l’Anneau Unique. Le gameplay immersif à la pointe de la technologie et la guerre simulée du titre entraîneront les fans dans des conséquences saisissantes et réalistes de leurs actions dans le jeu, toutes inspirées par une narration magistrale.

Pré-inscription pour Le Seigneur des Anneaux : Rise to War est maintenant ouvert via l’App Store, le Google Play Store, le Galaxy Store et le site officiel, et les pré-inscrits recevront également un coffret cadeau exclusif dans le jeu après la sortie, qui comprend un portrait spécial du Hobbit de la Comté, Bilbo Baggins.

Le Seigneur des Anneaux : Rise to War sera lancé sur les appareils mobiles à partir du 23 septembre.

]]>]]>