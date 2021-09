RISE Worldwide remporte un mandat à multiples facettes pour Abu Dhabi T10

Abu Dhabi T10 sera diffusé sur le réseau boutique de Viacom18 composé de cinq chaînes.

T Ten Sports Management a attribué à RISE Worldwide un mandat multicouche et pluriannuel pour le prochain Abu Dhabi T10. Conformément au mandat, RISE Worldwide sera le partenaire exclusif du Abu Dhabi T10 et sera responsable des droits médiatiques mondiaux, de la production audiovisuelle, de la vente du parrainage central, de la publicité dans les stades et de la création de partenariats de marque stratégiques pour Abu Dhabi T10.

« Nous avons l’opportunité de faciliter un package de bout en bout pour l’unique et passionnante Abu Dhabi T10 League. RISE Worldwide possède l’expertise et la compétence pour offrir une expérience saine à ses clients. Nous sommes confiants de permettre à Abu Dhabi T10 d’atteindre ses objectifs grâce à un partenariat de marque stratégique structuré et à une audience mondiale », a déclaré Nikhil Bardia, responsable du sponsoring et des talents, RISE Worldwide.

Selon RISE Worldwide, le mandat multitâche et pluriannuel d’Abu Dhabi T10 est une validation de sa croissance rapide en tant que portefeuille sportif holistique de bout en bout. Depuis la constitution en janvier 2021 en tant que cabinet indépendant (anciennement IMG-Reliance), axé sur le développement sportif, la gestion des talents, le conseil en marque, la production, les droits médias et les solutions de sponsoring.

Pour Matthew Boucher, PDG d’Abu Dhabi Cricket, RISE, qui attire l’audience mondiale et l’audience internationale, améliore fermement le produit au sein du portefeuille sportif d’Abu Dhabi. « L’objectif d’Emirates Cricket, en soutien et en engagement envers le ‘Abu Dhabi T10’, a été de créer une marque à égalité avec les meilleures entités sportives du monde. Le format T10 est le format du jeu à la croissance la plus rapide aujourd’hui, et nous sommes encouragés par les initiatives et les partenariats qui montrent la même passion et le même engagement », a déclaré Mubashir Usmani, directeur général, Emirates Cricket Board, a déclaré,

Le tournoi Abu Dhabi T10 mettra en vedette huit équipes et se tiendra du 19 novembre au 4 décembre 2021 au Zayed Cricket Stadium d’Abou Dhabi. Pour l’Inde, l’Abu Dhabi T10 sera diffusé sur le réseau boutique de cinq chaînes de Viacom18.

Lire aussi : Vijay Subramaniam d’Amazon Prime Video quitte

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.