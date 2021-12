Rishi a furieusement mis en garde contre l’effondrement de l’UE dans les pourparlers : « Les conservateurs seront grillés » | Politique | Des nouvelles

Le Parti conservateur est actuellement dans l’œil d’une tempête à cause des récents scandales qui ont profondément secoué le parti. Le Premier ministre Boris Johnson a évité de justesse d’être évincé, concentrant plutôt ses efforts sur l’épidémie de la souche Omicron du coronavirus. Pourtant, les rapports selon lesquels M. Sunak est en lice pour remplacer le Premier ministre sont venus avec l’idée que les actuels chanceliers de l’Échiquier pourraient adopter une approche plus bilatérale avec l’UE, déclenchant une vague de réactions d’Express.co.uk lecteurs.

Déclarant que cette décision sonnerait le glas du parti conservateur, Willywonka a déclaré: « Les conservateurs seront grillés s’ils cèdent à l’UE. »

Suggérant que le chancelier n’est pas la bonne personne pour diriger le Royaume-Uni, Oldreo a déclaré : « Je ne fais pas confiance à Rishi. Un autre Hammond qui retire le « No Deal » de la table et s’attend à ce que l’UE soit raisonnable alors qu’il concède lentement sur chaque point. »

La confiance semblait être un problème majeur, comme l’a déclaré Scotsdodo: « Plus de confiance en Boris qu’en Sunak. »

Barbus10 a mis en garde contre toute personne adoptant une approche douce envers le bloc en déclarant: « Le vote devait partir, et cela nécessite une approche dure avec l’UE car ils ont continuellement menacé notre pays. »

Il a ajouté: « Donnez un pouce et ils prendront un kilomètre. »

Ajoutant au dégoût de l’approche douce, Westerly a déclaré: « 40 ans d’être doux avec l’UE ne nous ont menés nulle part. Ce sont des gens auxquels il ne faut pas faire confiance.

D’autres ont pris les actions des chanceliers alors qu’il était à la tête de la trésorerie.

Se référant aux réductions auxquelles les retraités ont été confrontés, Polnud a déclaré: « Sunak est trop glissant et son raid sur la pension de l’État ne pourra jamais être pardonné. »

Comme avec Retiredoldgit qui a dit : « L’escroc des régimes de retraite n’a jamais voté pour lui.

Un autre a souligné l’énorme écart de richesse et de normes sociales entre M. Sunak et les gens ordinaires.

« Grange001 » a déclaré : « Nous ne voulons pas que ce serpent dirige le pays. Un milliardaire, il ne sait rien des malheurs de la vraie vie pour la personne ordinaire dans la rue ordinaire.

Il a ajouté: « Ou il n’aurait pas brisé le triple verrouillage de la pension ni augmenté les paiements de NI. »

Il a également déclaré : « Comment un retraité va-t-il s’en sortir l’année prochaine avec une augmentation de 5 £ par semaine avec une inflation du RPI à 7,1 % ? »

D’autres se sont tournés vers la notion de Brexit, et ce qu’il représente, préférant ne pas voir le Royaume-Uni assouplir son approche vis-à-vis de Bruxelles.

MackemDragon a déclaré : « Il est tout simplement inacceptable de diluer le Brexit. Le parti conservateur a un énorme mandat pour mener à bien un Brexit complet. Ce n’est pas une idéologie, c’est la volonté démocratique écrasante du peuple britannique.

Il a ajouté : « Si les conservateurs ne peuvent pas élire un Premier ministre pour le Brexit, ils ne devraient pas être au pouvoir. »

Ajoutant à l’idée que le Brexit n’est toujours pas terminé, Partridge a déclaré : « Ce n’est pas encore terminé. Avec notre industrie de la pêche, nos agriculteurs et le peuple d’Irlande du Nord (entre autres) trahis, et nos frontières grandes ouvertes, nous n’avons pas encore de Brexit complet. Nous n’avons le Brexit que de nom.

Jonah47 a déclaré : « Nous avons voté pour le Brexit et ne pas céder à l’UE. Nous devons exploiter chaque opportunité pour respecter les termes pour lesquels nous avons voté. »

Il a ajouté: « Nous avons déjà démontré que le Brexit a fonctionné, continuons avec notre avantage. »

Clôturant le débat, « DaemonStorm » a suggéré son point de vue sur la direction que devrait prendre le parti conservateur.

Il a déclaré : « Nous ne voulons pas que Sunak dirige la Grande-Bretagne – il est trop faible. Nous avons besoin de quelqu’un avec une colonne vertébrale et qui ne va pas nous imposer jusqu’à la garde. Si les conservateurs ne veulent pas être élus, continuez comme vous le faites… »

Pour l’instant, le gouvernement se concentre fortement sur l’état de santé des Britanniques alors que le Royaume-Uni plonge dans les effets inquiétants d’une autre souche du virus Covid-19.

Actuellement, le plan B est en marche, avec des rumeurs de nouvelles actions dans un proche avenir.

Pour le Parti conservateur, le Premier ministre et la chancelière, les prochaines semaines seront passées avec prudence et en respectant quand, où et comment ils célèbrent Noël, suivant le conseil de Chris Whitty de « choisir judicieusement vos événements de Noël ».