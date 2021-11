Rishi a remis une carte de sortie de prison gratuite – Rolls Royce promet de décarboniser les avions | Sciences | Nouvelles

S’il est vrai que l’aviation est une industrie à forte émission de carbone qui remet le monde sur ses objectifs climatiques, les plans de décarbonisation de l’industrie pourraient signifier qu’à terme, l’économie britannique pourrait prospérer tout en maintenant les engagements nets zéro de Boris Johnson grâce au vert innovations d’entreprises comme Rolls Royce. Et bien que la société britannique ait reconnu que la plupart de ses produits existants émettent actuellement du carbone, elle envisage de fabriquer un changement révolutionnaire pour rendre ses produits compatibles net-zéro.

Cela survient alors que le chancelier Rishi Sunak avait déjà été critiqué pour avoir réduit de moitié la taxe sur les vols intérieurs, ce qu’il a annoncé lors du budget d’automne.

Le directeur technique de Rolls Royce, Paul Stein, a déclaré à Express.co.uk : « Nous veillons à ce que tous nos produits existants que nous fabriquons et que nous savons faire partie de notre avenir soient compatibles net-zéro.

« L’aviation est toujours considérée comme un secteur difficile à décarboniser, et en tant qu’entreprise, nous pensons qu’il est difficile à décarboniser, mais tous les secteurs sont difficiles à décarboner et il n’y a pas de solution miracle derrière quoi que ce soit et nous essayons d’aider tous les secteurs autant que nous le pouvons.

M. Stein a expliqué qu’il y a trois piliers impliqués pour aider à décarboner le secteur de l’aviation.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le premier pilier est de rendre nos moteurs de plus en plus efficaces, car quoi qu’il arrive, moins il y a d’émissions, mieux c’est.

« Chez Rolls Royce, l’une de nos grandes contributions à cela est notre technologie appelée ultrafan, la prochaine génération de gros moteurs qui sont conçus pour avoir un rendement énergétique de 10 pour cent par rapport à nos moteurs précédents, et très important, sont conçus pour être 100 pour cent compatibles avec carburants d’aviation durables prêts à l’emploi.

Cela signifie que les ultrafans fonctionneront comme un système de propulsion net-zéro pour un avion, a déclaré M. Stein.

Le deuxième pilier de la décarbonisation de l’industrie aéronautique consiste à augmenter la production de carburants d’aviation durables.

Les carburants d’aviation durables sont des carburants qui finiront par être nets-zéro.

Cela signifie que lorsqu’un carburant d’aviation durable est brûlé dans un moteur, il prélève un atome de carbone dans l’atmosphère et le remet à nouveau dans l’atmosphère.

M. Stein a ensuite expliqué que son entreprise prévoyait des moyens de fabriquer des carburants d’aviation durables grâce à des méthodes telles que les carburants électroniques, qui sont des moyens de synthétiser du carburant avec une énergie zéro carbone à partir d’énergies renouvelables.

Et le troisième pilier, un développement passionnant, implique le vol électrique alors que Rolls Royce cherche à créer de nouvelles façons de propulser les avions.

Il a déclaré : « Nous sommes vraiment excités par le vol purement électrique.

«Certains de nos développements avec le vol électrique sont si passionnants qu’il est probable qu’ils déplaceront d’autres moyens de relier les centres de population entre eux.

« Vous pouvez voir comment cette technologie peut créer un tout nouveau moyen de déplacement des personnes et ce n’est pas seulement pour les riches, car elles sont conçues pour être assez peu coûteuses. »

Mais cela survient également alors que Rishi Sunak, chancelier de l’Échiquier, a réduit de moitié les taxes sur les vols intérieurs dans son budget d’automne à l’approche du sommet sur le climat Cop26 à Glasgow.

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine pour discuter et collaborer sur les objectifs climatiques lors du sommet crucial, M. Sunak a été martelé par les critiques pour avoir « fugué dans la mauvaise direction » en encourageant l’augmentation des vols, ce qui augmente les émissions.

Mais Rolls Royce a peut-être remis à M. Sunak une carte sans sortie de prison, car le plan d’une industrie aéronautique décarbonée semble être sur les cartes, ce qui pourrait maintenir les émissions à un faible niveau tout en revitalisant l’industrie rentable.

Le chancelier avait réduit de moitié la taxe sur les vols intérieurs, tandis que les droits des passagers aériens étaient augmentés de 4 £ sur les vols « ultra-longs » de plus de 5 550 milles, passant de 87 £ à 91 £.

Les changements étaient un cadeau fiscal de 30 millions de livres sterling par an.

Après avoir essuyé des tirs nourris de la part de groupes environnementaux, M. Sunak a défendu sa décision après avoir affirmé que sa décision pourrait entraîner 400 000 vols intérieurs supplémentaires chaque année.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: » Ce que nous faisons pour le service des passagers aériens revient à un système que nous avions auparavant, ce qui signifie que nous ne taxons pas essentiellement les personnes qui voyagent à l’intérieur du Royaume-Uni – donc dans ce sens que c’est une politique pro-syndicale.