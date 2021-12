Rishi Sunak « a 24 heures pour sauver 10 000 pubs et restaurants »

Les clubbers montrent leurs laissez-passer Covid aux videurs à Newcastle (Photo: North News)

Rishi Sunak n’a que 24 heures pour arrêter la fermeture définitive de 10 000 pubs et restaurants, ont averti les patrons de l’hôtellerie.

Les gens annulent des réservations en masse face à une autre vague de Covid avant Noël, catastrophique pour une industrie déjà frappée par les blocages.

Sans un autre programme de soutien de la chancelière, de nombreuses entreprises sont restées dans les limbes alors qu’elles sont confrontées à la fermeture pour survivre à l’hiver.

Des augmentations de liquidités et une réduction d’urgence de la TVA font partie des mesures qui seraient envisagées par le Trésor – mais l’industrie demande de plus en plus des éclaircissements à M. Sunak.

Le président de Fulham Shore, David Page, a déclaré: » Le chancelier, Rishi, doit faire quelque chose très, très rapidement car je ne suis pas sûr qu’aucun membre du Cabinet comprenne les flux de trésorerie.

« La trésorerie est le problème en ce moment, de la semaine ou des deux dernières semaines et des dix prochains jours, près de Londres et près des centres-villes.

«Ces entreprises n’ont pas de trésorerie, elles paient du personnel, elles doivent payer leurs fournisseurs. C’est un peu une zone sinistrée pour les petites entreprises au cours des deux dernières semaines. Donc, Rishi doit faire quelque chose dans les prochaines 24 heures, je pense.

Le chancelier Rishi Sunak est invité à annoncer un programme de soutien à l’industrie hôtelière (Photo: .)

M. Page, qui exploite les chaînes de restaurants Real Greek et Franco Manca, a ajouté que les derniers avertissements du gouvernement d’être » prudent » contre Omicron sont un » verrouillage furtif « , ajoutant: » Le conseil du gouvernement de rester à l’écart des zones surpeuplées, ce qui peut être un très bonne idée du point de vue de la santé, mais cela ruine beaucoup de petites entreprises.

Kate Nicholls, responsable de UKHospitality, a déclaré que l’industrie s’accroche par les ongles et a averti que jusqu’à 10 000 sites pourraient fermer sans mesures immédiates.

« Nous avons besoin d’une annonce que quelque chose arrive d’ici le début de cette semaine – même si les détails ne sont pas encore réglés », a-t-elle déclaré au Telegraph.

Plus de nouvelles



«Même si les détails ne sont pas clairement énoncés, nous devons mettre fin à ces limbes. Ma boîte de réception est pleine de gens qui demandent comment payer le personnel à l’approche de Noël. Si aucun soutien ne vient, nous assisterons à une accélération des défaillances d’entreprises.’

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a ajouté: « La nourriture a été approvisionnée, les caves sont pleines, nous espérons simplement pouvoir offrir Noël à nos clients et recevoir suffisamment de soutien pour faire vivre nos pubs et nos brasseurs cet hiver. »

Un porte-parole du Trésor a déclaré: « La chancelière s’est entretenue avec divers dirigeants d’entreprises et de l’industrie ces derniers jours. Nous reconnaissons à quel point la période des fêtes est importante pour de nombreuses entreprises et le gouvernement continuera de s’engager de manière constructive sur la meilleure façon de fournir un soutien continu aux entreprises et aux secteurs touchés.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();