Rishi Sunak a averti que les revenus des Britanniques seraient touchés par une baisse de 1 000 £ – et c’est AVANT de nouvelles hausses d’impôts | Politique | Nouvelles

Les ménages devraient voir leurs revenus réels diminuer de 2% en 2022. La Resolution Foundation a déclaré que « le pouvoir d’achat des familles sera soumis à des obstacles majeurs » dans les mois à venir.

L’inflation a grimpé en flèche ces dernières semaines en partie à cause de la flambée des prix du gaz.

La Banque d’Angleterre s’attend désormais à ce que l’inflation dépasse les quatre pour cent d’ici la fin de cette année et se poursuive jusqu’en 2022.

La forte augmentation annulera la plupart des augmentations de salaire accordées aux travailleurs, ce qui les laissera environ deux pour cent moins bien lotis.

« Une inflation plus élevée réduit la quantité de biens et de services que les ménages peuvent se permettre, érodant la valeur réelle des revenus », a déclaré la Resolution Foundation.

« Tout cela semble vouloir dire que le revenu réel global des ménages pourrait légèrement baisser au cours des prochains mois et que les perspectives du niveau de vie sont – au mieux – peu modifiées depuis mars malgré le raffermissement de l’économie. »

Les Britanniques ont déjà été touchés par une augmentation de 1,25% de l’assurance nationale pour payer les soins de santé et sociaux.

Dans le même temps, les retraités ont vu le triple verrouillage de leurs paiements abandonné pour l’année prochaine et ceux qui bénéficient du crédit universel ont vu une augmentation temporaire de 20 £ supprimée.

Les ménages sont également aux prises avec des prix de l’énergie plus élevés, avec des factures qui devraient atteindre 1 660 £ par an d’ici le printemps prochain, soit une augmentation de plus de 45 % en seulement 12 mois.

M. Sunak se bat pour réduire la dette record accumulée pendant la pandémie tout en finançant le programme politique ambitieux du gouvernement et en aidant les familles pendant l’hiver.

Il présentera son budget à la Chambre des communes mercredi prochain.

Le mois dernier, le Trésor a annoncé un nouveau fonds pour les difficultés hivernales de 500 millions de livres sterling qui serait distribué aux conseils pour aider les familles dans le besoin au cours des prochains mois, cependant, les critiques ont averti que l’argent n’était pas suffisant pour faire face à la crise du coût de la vie.

On pense également que certains membres du gouvernement font pression pour que la chancelière réduise la TVA de cinq pour cent sur les factures d’énergie afin d’aider les familles à faire face aux coûts.

Cependant, hier soir, une source proche de M. Sunak a rejeté les allégations et a déclaré qu’il n’était pas prévu d’annoncer des mesures la semaine prochaine.

James Smith, directeur de recherche à la Resolution Foundation, a déclaré: « La toile de fond du budget sera une forte reprise après la pandémie qui risque d’être déraillée par la hausse de l’inflation et les perturbations économiques qui vont comprimer à la fois la manne d’emprunt du chancelier et les budgets familiaux.

« Les décisions que Rishi Sunak prendra mercredi prochain aideront à définir le reste du Parlement et le type de chancelier dont il se souviendra.

« Mais au milieu d’annonces à long terme et déterminantes pour l’héritage, il ne doit pas oublier la crise du coût de la vie à laquelle sont confrontées les familles à travers le pays en ce moment. »

Le Trésor a déclaré: «Nous soutenons les personnes avec le coût de la vie, notamment par le biais d’un nouveau fonds de soutien de 500 millions de livres sterling pour aider les ménages vulnérables, le plafonnement des prix de l’énergie et le soutien aux factures d’énergie pendant l’hiver.

« Notre Plan pour l’emploi aide également les gens à travers le pays à trouver un excellent travail et à progresser dans leur carrière. »