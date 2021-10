Rishi Sunak a critiqué la rupture de la promesse du Brexit de coûter 8 milliards de livres sterling à la science britannique : « Une perte énorme ! » | Sciences | Nouvelles

Le gouvernement s’était initialement engagé à porter les investissements en R&D à 22 milliards de livres sterling par an d’ici 2024/2025. Le gouvernement s’est également engagé à doubler les dépenses de 0,7 % du PIB à 2,4 %. Mais M. Sunak a annoncé mercredi dans son budget d’automne qu’ils ne visaient plus que 1,1%, tout en retardant les 22 milliards de livres sterling de deux ans. Le ministre des Sciences de l’ombre, Chi Onwurah, est furieux du retard de M. Sunak.

Elle a déclaré à Epxress.co.uk : « Dans son discours, il a déclaré que chaque livre sterling investie par le secteur public dans la science attirait au moins deux livres du secteur privé.

«Donc, s’il utilise même ses propres calculs, cela signifie que nous allons perdre 8 milliards de livres sterling d’investissements du secteur privé que l’investissement du secteur public aurait apporté.

« C’est une perte énorme en termes de dépenses scientifiques ainsi qu’une réduction des dépenses gouvernementales.

« Quel message est-ce que cela dit sur l’engagement du gouvernement à devenir une superpuissance scientifique à la première occasion, il semble que nous retardons cela. »

Le Premier ministre Boris Johnson s’était engagé à faire de la Grande-Bretagne une « superpuissance scientifique », et le coup de pouce de 22 milliards de livres sterling à la R&D aurait été un élément clé pour atteindre cet objectif ainsi qu’une promesse du Brexit.

Dans un article pour The Telegraph, le Premier ministre a écrit : « Nous restaurons la place de la Grande-Bretagne en tant que superpuissance scientifique »

«Nous investissons des sommes sans précédent, portant les dépenses publiques à 22 milliards de livres sterling pour la recherche scientifique de toutes sortes, et nous devons utiliser ces milliards de dépenses publiques pour tirer parti des nombreux milliards de plus de marchés.»

Mais comme il a retardé cette promesse, le premier ministre a essuyé des tirs nourris.

Mme Onwurah a déclaré à Express.co.uk : « Nous dépensons au niveau le plus bas de la moyenne de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) en proportion de notre PIB consacré à la science.

« Je crois vraiment qu’en tant qu’ingénieur, en tant que ministre des Sciences, en tant que député d’une zone industrielle, si nous voulons être compétitifs sur la scène mondiale après le Brexit, nous devons disposer d’une économie hautement qualifiée et à haute valeur ajoutée, ce qui signifie investir dans la science maintenant.

Non seulement le ministre fantôme était enragé par les faibles promesses de M. Sunak, mais elle n’était pas non plus convaincue que le gouvernement atteindrait même les objectifs qu’il s’était fixés.

